Box, Inc. a annoncé la nomination d'Olivia Nottebohm au poste de Chief Operating Officer (COO). Olivia Nottebohm dirigera l'organisation mondiale de mise sur le marché de Box, y compris les ventes, la réussite des clients et le marketing. Elle succède à Stephanie Carullo, qui a rejoint Box en tant que COO en 2017 et a contribué à doubler le chiffre d'affaires annuel de l'entreprise à plus d'un milliard de dollars au cours de son mandat.

Olivia Nottebohm est une dirigeante expérimentée dans le domaine de la technologie qui a excellé dans des rôles de direction au sein de plusieurs entreprises de technologie et de logiciels. Chez Google, Olivia a dirigé les opérations de vente et de produit ainsi que la stratégie pour l'activité Ads en Amérique. Elle a ensuite occupé le poste de vice-présidente des opérations SMB et GTM pour Google Cloud.

Elle a multiplié par plus de 5 le chiffre d'affaires de l'activité PME, tout en dirigeant la stratégie et les opérations GTM à l'échelle mondiale pour Google Cloud, tous segments confondus. Plus récemment, Olivia a été Chief Revenue Officer de Notion, une plateforme de productivité basée sur le cloud, et elle a précédemment occupé le poste de COO de Dropbox. Plus tôt dans sa carrière, Olivia était partenaire chez McKinsey & Company, spécialisée dans l'industrie du logiciel.

Olivia est membre du conseil d'administration d'AppFolio (APPF), une société de logiciels verticaux pour l'immobilier, et de Lightmatter, une société photonique qui réinvente l'informatique de l'IA. Elle est titulaire d'une licence en économie de l'université de Harvard et d'un MBA de la Stanford Graduate School of Business.