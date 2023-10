S’appuyant sur la technologie Box AI, Box Hubs permet la recherche et le résumé de contenus multi-documents La version bêta sera disponible en novembre

Box, Inc. (NYSE: BOX), le leader du Content Cloud, dévoile aujourd'hui Box Hubs, un nouveau service innovant pour faciliter la conservation et la publication du contenu au sein des entreprises, en toute sécurité. Box Hubs est lié à Box AI, permettant ainsi à ses clients d’obtenir des réponses à des questions cruciales en quelques secondes, de résumer automatiquement d’importantes quantités d'informations et de créer facilement de nouveaux contenus, le tout basé sur les documents que les utilisateurs organisent dans un Hub.

"Les entreprises sont confrontées à des défis sans précédent, surtout lorsqu’il s’agit d’organiser et de donner du sens à d’énormes quantités de contenu", déclare Aaron Levie, cofondateur et CEO de Box. "Garder les équipes sur la même longueur d’onde, fournir aux gens les données les plus récentes, ou mettre la bonne information entre les mains du bon partenaire sont essentiels au bon fonctionnement des organisations. Avec Box Hubs et Box AI, nous rendons le contenu dans Box infiniment plus utile et précieux. Qu’il s’agisse des équipes commerciales, de la politique RH, aux archives, en passant par les équipes chargées de développer les produits, Box Hubs transformera la manière dont nous collectons, gérons et publions le contenu."

Selon IDC, environ 90 %* des données générées par les organisations aujourd'hui sont non structurées. Ces données concernent l'ensemble du contenu qui circule dans une entreprise y compris les feuilles de calcul, les vidéos, les documents et bien d’autres, qui contiennent des informations importantes de l’organisation.

"Alors que la quantité de données non structurées continue d'augmenter, les organisations ne peuvent plus ignorer les défis que cela représente, surtout lorsque le contenu est dispersé à travers les silos et les applications", déclare Wayne Kurtzman, Research Vice President of Collaboration and Communities, chez IDC. "Outre l'atténuation des risques liés à la sécurité et à la conformité, les nouvelles façons d'exploiter le contenu permettent de mieux trouver le contenu nécessaire, de créer de nouvelles perspectives et de devenir un avantage stratégique. Box Hubs a le potentiel de transformer la façon dont les entreprises organisent leurs informations et pilotent les flux de travail.”

Créer sans effort des portails de contenus intelligents avec Box Hubs

Le volume d'informations générées et partagées au sein des organisations internationales augmentant de façon exponentielle, il est essentiel pour les entreprises de disposer d'outils évolutifs et sécurisés pour conserver et publier du contenu, sans nécessiter de ressources informatiques ou d'heures de formation pour les utilisateurs. Avec Box Hubs, les utilisateurs pourront :

Créez un Hub en quelques minutes, sans l'aide du service informatique ou d'un administrateur, en sélectionnant simplement les fichiers souhaités et en le publiant en quelques clics, sans code requis ;

Personnaliser les Hubs en ajoutant des images et des icônes d'en-tête, des informations descriptives et une mise en page intuitive du contenu ;

Ajouter sans effort du contenu existant dans Box à un Hub - en l'organisant dans des playlists qui facilitent la lecture, et en le publiant sans avoir besoin de déplacer ou de copier les fichiers de leurs dossiers actuels ;

Avoir la certitude que tout le contenu publié dans un Hub conservera toujours les capacités de sécurité, de gouvernance et de conformité de Box, afin que le contenu ne soit jamais disponible que pour le public auquel il est destiné ;

Accéder à tous les Hubs disponibles via la nouvelle galerie Box Hubs, pour trouver de manière transparente le contenu souhaité et éliminer le besoin de chercher dans de nombreux dossiers ;

Tirer parti d'une fonctionnalité de recherche robuste au sein de Hubs spécifiques afin qu'ils puissent trouver plus rapidement les informations dont ils ont besoin ;

Visualiser les informations intégrées dans le Hub et le niveau des fichiers pour mieux comprendre les tendances derrière la performance de leur contenu et le niveau d'engagement du public envers leurs Hubs.

En plus de ces fonctionnalités de base, Box Hubs avec Box AI permettra aux utilisateurs d'exploiter de puissantes capacités d'IA générative pour libérer la valeur de vastes quantités de données stockées au sein de leur organisation. Les clients pourront poser des questions sur l'ensemble du contenu d'un Hub afin d'extraire des informations clés, de résumer des concepts complexes et de comparer des fichiers spécifiques. En outre, les utilisateurs pourront générer de nouveaux contenus sur la base des informations présentes dans un hub, afin de garantir que la création de nouveaux contenus pertinents soit facile et transparente.

Box Hubs offrira aux entreprises un moyen simple de conserver, d'organiser et de distribuer en toute sécurité du contenu pour chaque service et chaque équipe, notamment :

Les équipes RH pourront publier un Hub contenant le manuel de l'entreprise, les plans 401K, les ressources actualisées en matière de diversité et d'inclusion, et plus encore, afin que tous les employés puissent facilement trouver des informations et rester à jour sur les politiques de l'entreprise ;

Box AI entre en phase bêta

Box a dévoilé il y a quelques mois Box AI, une nouvelle suite de capacités qui intégrera nativement des modèles d'IA avancée dans le Box Content Cloud, apportant les normes de Box en matière de sécurité, de conformité et de confidentialité à cette technologie révolutionnaire.

Les deux premières fonctionnalités de Box AI intègrent la technologie d'OpenAI pour permettre aux utilisateurs de créer du contenu dans Box Notes et de poser des questions sur des documents spécifiques lors de leur prévisualisation dans Box, commenceront à être disponibles pour les utilisateurs de Box Enterprise Plus en version bêta en novembre. Dans un premier temps, les utilisateurs auront accès à 20 requêtes par mois, avec 2 000 requêtes supplémentaires disponibles pour l’ensemble de l'entreprise. Au fil du temps, des requêtes supplémentaires seront disponibles à l'achat pour les cas d'utilisation à plus grande échelle.

Prix et disponibilité de Box Hubs

Box Hubs sera disponible pour tous les utilisateurs de Box à partir de Box Enterprise. Box Hubs avec Box AI sera inclus dans Box Enterprise Plus. Les deux versions de Box Hubs seront disponibles en version bêta l'année prochaine.

Pour en savoir plus sur Box Hubs et sur la manière dont Box AI transformera la façon dont vous travaillez avec votre contenu, consultez le blog de Box et assistez à la présentation de BoxWorks le 11 octobre.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives impliquant des risques et des incertitudes, notamment des déclarations concernant Box Hubs et Box AI, leur introduction prévue sur le marché et leurs fonctionnalités, ainsi que l'adoption et les avantages prévus de ces introductions et fonctionnalités. Il existe un grand nombre de facteurs susceptibles de faire diverger sensiblement les résultats réels des déclarations faites dans ce communiqué de presse, notamment : (1) des changements défavorables dans les conditions économiques ou de marché générales ; (2) la capacité de Box à collaborer avec des tiers pour intégrer des technologies d'IA avec la Box Content Cloud ; (3) des retards ou des réductions des dépenses en technologie de l'information ; (4) le risque que les clients de Box ne renouvellent pas leurs abonnements, n'étendent pas leur utilisation des services de Box ou n'adoptent pas les nouveaux produits proposés par Box en temps voulu, ou pas du tout ; (5) la capacité de Box à fournir des introductions de produits, des améliorations, de nouvelles fonctionnalités et des modifications à sa plateforme et à ses services en temps opportun et avec succès ; et (6) des vulnérabilités de sécurité réelles ou perçues dans Box AI ou d'autres services de Box ou des violations des contrôles de sécurité de Box. Les services ou fonctionnalités non publiés mentionnés dans ce communiqué de presse ou d'autres communiqués de presse ou déclarations publiques ne sont pas actuellement disponibles et peuvent ne pas être livrés en temps voulu ou du tout. Les clients qui achètent des produits Box doivent prendre leurs décisions d'achat en fonction des fonctionnalités actuellement disponibles. Des informations supplémentaires sur les facteurs potentiels pouvant affecter les résultats financiers de Box sont incluses dans les rapports sur les formulaires 10-K, 10-Q et 8-K, ainsi que dans d'autres dépôts effectués par Box auprès de la Securities and Exchange Commission de temps à autre. Ces documents sont disponibles sur la section des dépôts SEC du site web des relations avec les investisseurs de Box, à l'adresse www.box.com/investors. Box n'assume aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse pour refléter les événements survenus ou les circonstances existantes après la date à laquelle elles ont été formulées.

A propos de Box

Box (NYSE:BOX) est le leader du Content Cloud, une plateforme unique qui permet aux entreprises de gérer la totalité du cycle de vie du contenu, de travailler en toute sécurité de n'importe où et d'intégrer les meilleures applications. Fondée en 2005, Box simplifie le travail d'organisations internationales majeures, dont AstraZeneca, JLL, Morgan Stanley et Nationwide. Box a son siège à Redwood City, en Californie, et possède des bureaux aux États-Unis, en Europe et en Asie. Pour plus d’informations sur Box, visitez box.com. Pour plus d’informations sur comment Box permet aux organisations à but non lucratif de remplir leur mission, visitez le site box.org.

*Source: IDC White Paper, “Untapped Value: What Every Executive Needs to Know About Unstructured Data,” Doc. US51128223, Août 2023

