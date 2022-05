Box lance la Zone France, élargissant ainsi l'offre de Box Zones pour répondre aux problèmes de stockage des données, de confidentialité et de sécurité

La Zone France offre aux clients plus de contrôle sur leurs données grâce à des centres de données primaires et secondaires en France

Box, Inc. (NYSE: BOX), le leader du Content Cloud, annonce une nouvelle zone France qui permettra aux organisations de stocker leur contenu en toute sécurité, avec un data center principal à Paris et secondaire à Marseille. L’entreprise étend ainsi le réseau de son offre Box Zones à neuf zones pour offrir une flexibilité de stockage à l'échelle régionale. Avec la Zone France, les entreprises françaises et les organisations multinationales opérant dans l’Hexagone bénéficieront d'un niveau inégalé de sécurité sans friction, d'une visibilité accrue et d'un contrôle méticuleux pour la protection de leurs données.

« La main-d'œuvre hybride et les exigences de conformité ont remodelé la manière dont les organisations abordent la confidentialité des données. Selon Gartner, plus de 60 juridictions dans le monde ont adopté ou proposé de nouvelles lois sur la confidentialité et la protection des données,» déclare Sébastien Marotte, président EMEA de Box. « La sécurisation du contenu de nos clients est notre priorité absolue, et nous nous engageons à soutenir leurs besoins en matière de protection des données, et de les aider à naviguer dans cet environnement réglementaire de plus en plus complexe. La zone France permettra à nos clients opérant en France de mieux contrôler leurs données, ajoutant une couche supplémentaire aux fonctionnalités de Box en matière de sécurité d'entreprise et de conformité. »

Box Zones permet aux entreprises, y compris celles des secteurs les plus réglementés, de stocker leurs données dans la ou les régions de leur choix sans pour autant compromettre la maniabilité de ces dernières. L'utilisation mondiale des Box Zones a plus que doublé au cours de l'année dernière. L'ouverture de la zone France permettra aux clients de se conformer aux exigences en matière de résidence des données en leur proposant de conserver du contenu crypté en France, avec un traitement des téléchargements en amont et en aval dans la région. Box définit la résidence des données comme le lieu que les clients choisissent pour le stockage de leur contenu afin de répondre aux exigences de stockage.

« La relation de Box avec nos clients en France est essentielle à notre stratégie de croissance en Europe. La zone française vise spécifiquement à mieux servir ces clients » déclare Rodolphe Barnault, Vice-président de la zone Europe du Sud chez Box. « Nous concentrons nos investissements en France, en particulier dans les principaux secteurs de l'économie française, notamment dans l'énergie, les cosmétiques, l’industrie pharmaceutique ou encore les transports. »

« Nous utilisons Box Zones afin de nous assurer que nous conservons nos données sur le territoire européen, ce qui a été un facteur décisif dans le choix Box, » explique Thomas Cartereau, directeur des systèmes d'information chez SMEG. « Nous sommes ravis du lancement de Box Zones en France, car cela nous donnera encore plus de contrôle sur le stockage de nos données. Il est formidable de voir l'engagement continu de Box en faveur de la protection des données et de la confidentialité, et nous attendons avec impatience la poursuite de ce partenariat. »

La nouvelle zone France rejoint le réseau global de Box Zones comprenant l'Australie, le Canada, l'Allemagne, le Japon, le Royaume-Uni et les États-Unis, avec des options de lieux de stockage secondaires à Singapour et en Irlande. Les multizones, annoncées en 2018, ont étendu la possibilité de collaborer de manière transparente entre les zones, le tout à partir d'une seule instance Box. Les clients de Box Zones peuvent ajouter jusqu'à sept Zones sans frais supplémentaires, changer facilement les Zones attribuées, et obtenir une visibilité globale du stockage de contenu avec des rapports en temps réel.

Box s'engage à offrir des produits et des services offrant une protection de la vie privée, une sécurité et une conformité de premier ordre. En plus de Box Zones, Box KeySafe permet aux organisations de gérer de manière indépendante leurs clés de chiffrement, et Box Governance permet aux clients de rationaliser la gestion du cycle de vie du contenu avec des calendriers de conservation flexibles, la préservation pour une découverte défendable et la gestion de la disposition. Avec les règles d'entreprise contraignantes (BCR) de l'UE et du Royaume-Uni, le Catalogue des Critères de Conformité du Cloud Computing (C5), PCI-DSS entre autres, Box a été évalué pour garantir que les données sont gérées de manière à répondre aux exigences commerciales, sécuritaires et réglementaires. Pour plus d’information, rendez-vous sur Box Trust Center pour en savoir plus sur les certifications de confidentialité, de sécurité et de conformité de Box, notamment ISO 27001, ISO27018, ISO27017, C5, TCDP, FedRAMP Moderate, HIPAA/HITECH Act, SOC 1,2 et 3.

Prix et disponibilité

La zone France est disponible dès aujourd'hui dans le cadre de l'offre Box Zones. Elle est disponible en tant que zone unique et autonome ou dans une configuration multizone où les clients peuvent choisir sept régions avec une à neuf zones primaires et secondaires. Pour plus d'informations sur les Box Zones, y compris la zone France, veuillez consulter le site www.box.com/zones.

A propos de Box

Box (NYSE:BOX) est le leader du Content Cloud, une plateforme unique qui permet aux entreprises de gérer la totalité du cycle de vie du contenu, de travailler en toute sécurité de n'importe où et d'intégrer les meilleures applications. Fondée en 2005, Box simplifie le travail d'organisations internationales majeures, dont AstraZeneca, JLL et Nationwide. Box a son siège à Redwood City, en Californie, et possède des bureaux aux États-Unis, en Europe et en Asie. Pour plus d’informations sur Box, visitez box.com. Pour plus d’informations sur comment Box permet aux organisations à but non lucratif de remplir leur mission, visitez le site box.org.

