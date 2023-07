Box Content Cloud vient d’être certifié pour la sécurisation et la gestion des données de santé confidentielles et sensibles en France

Box, Inc. (NYSE : BOX), le leader du Content Cloud, annonce aujourd'hui l’obtention de la certification Hébergeur de Données de Santé (HDS). Cette certification permet aux entreprises qui travaillent avec Box sur le secteur de la santé de sécuriser, stocker et gérer en toute confiance les données de santé françaises protégées dans le Content Cloud de Box.

La certification HDS a été créée en France par l'Agence du Numérique en Santé pour apporter un cadre juridique concernant la protection des données de santé. Exigée par une révision de 2018 du Code de la santé publique français (article L. 1111-8), la certification HDS est obligatoire pour toutes les entreprises hébergeant des données médicales sensibles. Pour obtenir la certification HDS, Box a prouvé qu'elle répondait à des normes strictes inhérentes à la France, pour le stockage et le traitement des données de santé.

"La sécurisation des données est primordiale sur le secteur de la santé, où le respect de la vie privée et la confidentialité des informations concernant les patients sont d'une importance cruciale", explique Manu Vohra, directeur général, Global Life Sciences chez Box. "L'obtention de la certification HDS démontre l'engagement constant de Box de maintenir les normes les plus élevées en matière de protection des données et de confidentialité, pour permettre aux entreprises du secteur de la santé de tirer parti des avantages de la gestion de leur contenu dans le Cloud, tout en respectant les normes gouvernementales françaises."

Le cas Theranexus

"Theranexus est une société biopharmaceutique qui développe des médicaments candidats pour le traitement de maladies neurologiques rares. Avec plus de 5 000 maladies neurologiques rares affectant près de 350 millions de personnes dans le monde, nous considérons qu'il s'agit à la fois d'un défi sociétal majeur et notre marché d’un besoin crucial d'innovation thérapeutique", déclare Thierry Lambert, directeur financier de Theranexus. "Depuis 2020, nous utilisons Box pour la gestion sécurisée de nos contenus. En tant qu'entreprise basée en France, nous sommes ravis de voir Box obtenir la certification HDS française. Il s’agit pour nous de la preuve de son engagement d’aider des sociétés telles que Theranexus, à se conformer de façon proactive à la réglementation française en matière de sécurité et conformité."

La certification Box HDS a été obtenue en collaboration avec le Bureau Veritas, un auditeur tiers indépendant accrédité par les autorités françaises pour mener des audits HDS. Box est désormais référencé sur le site de l’Agence du Numérique en Santé en tant qu'hébergeur certifié HDS.

"Chez Box, notre objectif est d'atteindre le niveau le plus élevé en matière de sécurité et de conformité, sur tous les secteurs d'activité, à travers le monde. Nous permettons à nos clients de rester en conformité avec la réglementation en faisant ce travail pour eux", déclare Tom Cowles, responsable de la conformité chez Box. "La certification HDS est un exemple parmi d’autres, qui illustre notre méthode pour apporter à nos clients un cadre robuste pour la protection des données. Grâce à Box, ils bénéficient d’une plateforme de contenu sécurisée qui les aide à respecter leurs obligations de conformité vis-à-vis de la réglementation en vigueur."

Avec cette annonce, Box ajoute la certification HDS à un palmarès toujours plus exhaustif de certifications, normes et rapports de conformité en matière de sécurité, notamment :

Cloud Computing Compliance Controls Catalogue (C5)

ISO 27001, 27017, 27018 and 27701 Certifications

HIPAA/HITECH Act

SOC 1, 2 and 3

Box permet à de nombreuses entreprises, parmi les plus renommées et les plus réglementées au monde, d'accélérer leurs processus commerciaux, de renforcer leur collaboration sur le lieu de travail et de protéger leurs informations stratégiques. La certification Box HDS est la dernière annonce de la société concernant son action sur le marché français. En 2022, Box a étendu le réseau mondial de son offre phare Box Zones pour y inclure une Zone France, visant à fournir une solution de stockage flexible à l'échelle du pays. Pour plus d'informations sur les offres de sécurité et de conformité de Box, visitez le Box Trust Center.

