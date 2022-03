Box retenu pour collecter des images d'archives pour le long-métrage inédit “Notre-Dame brûle” de Jean-Jacques Annaud

Le réalisateur Jean-Jacques Annaud fait appel à des images d’archives amateurs de l'incendie de la cathédrale Notre-Dame, recueillies via la plateforme Box pour son nouveau long-métrage.

Box, le spécialiste de la gestion de contenus dans le cloud, annonce que le nouveau long métrage français "Notre-Dame brûle", consacré à l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris en avril 2019, utilise Box comme plateforme sécurisée et intégrée afin de rassembler des images d’archives à inclure dans ce film unique en son genre.

"Notre-Dame brûle", réalisé par le célèbre cinéaste Jean-Jacques Annaud et produit par Pathé Films, retrace minute par minute les vingt-quatre heures qui ont marqué l'incendie de la célèbre cathédrale, grâce à une reconstitution filmée en studio, ainsi que des images vidéo réelles prises par le public pour réaliser ce long métrage collaboratif. Pour recueillir le contenu soumis par le public, la production de "Notre-Dame brûle" a intégré Box sur un site Internet dédié, largement diffusé. Plus de 3000 vidéos ont été soumises.

"La tragédie de l'incendie de Notre-Dame a été ressentie dans le monde entier, et nous espérions que notre appel à témoins obtiendrait un large écho auprès du public", déclare Johann Frarier, directeur des systèmes d'information chez Pathé Films. "Jean-Jacques Annaud souhaitait recueillir des vidéos témoignant de l’émotion suscitée par l'incendie, notamment les chants pour encourager les pompiers dans les rues de Paris. Box était la plateforme sécurisée et fiable dont nous avions besoin pour que le public puisse facilement répondre à cet appel. C’était un challenge inédit, dont le résultat a dépassé nos espérances."

Basé sur la solution Box File Request, le site web de "Notre-Dame brûle" pilote les envois à travers un flux de travail personnalisé, permettant :

Le respect de la confidentialité des données et des accords de production ;

Le téléchargement de contenu multimédia enrichi, y compris de fichiers volumineux, à partir de n'importe quel appareil ; et

La collecte des renseignements de contact des contributeurs.

Le contenu téléchargé est ensuite répertorié avec ces détails de métadonnées, ce qui permet à l'équipe de production de rechercher et d'organiser facilement les contenus, ainsi que de prévisualiser les vidéos dans la plateforme Box avec Box Preview.

"Notre-Dame brûle et Pathé Films utilisent des technologies de pointe pour donner vie à l'histoire de l'incendie", déclare Rodolphe Barnault, vice-président de l'Europe du Sud chez Box. "Nous sommes extrêmement fiers d'être impliqués dans la production de ce long-métrage novateur qui capture un moment marquant de l'histoire de France."

Cette annonce signifie que "Notre-Dame brûle" rejoindra de nombreuses équipes de projet au sein d'organisations de premier plan qui ont utilisé Box pour développer de nouvelles méthodes de travail, notamment Rémy Cointreau, Endemol Shine et Eurostar. En 2021 Box a également annoncé un nouveau partenariat avec Dolby pour transformer les médias dans le cloud. Pour en savoir plus sur les solutions Box pour les médias et le divertissement, cliquez ici.

A propos de Notre-Dame brûle

"Notre-Dame brûle" reconstitue heure par heure l’invraisemblable réalité des événements du 15 avril 2019 lorsque la cathédrale subissait le plus important sinistre de son histoire. Et comment des femmes et des hommes vont mettre leurs vies en péril dans un sauvetage rocambolesque et héroïque. Notre-Dame brûle sortira dans les salles le 16 mars 2022. Pour plus d’informations, rendez-vous sur: https://notredamebrule.com/

A propos de Box

Box (NYSE: BOX) est une plateforme de Cloud Content management/de gestion de contenus qui permet aux entreprises d’accélérer leurs processus business, d’améliorer la collaboration et de protéger leurs données/informations, tout en travaillant avec avec les meilleures entreprises technologiques. Fondée en 2005, Box simplifie l’organisation du travail de nombreuses organisations telles que AstraZeneca, JLL et Morgan Stanley. Le siège social de l’entreprise est à Redwood City, en Californie, et Box possède des bureaux aux Etats-Unis, en Europe et en Asie. Pour plus d'informations sur Box: https://www.box.com Pour plus d'informations sur comment Box permet aux organisations à but non lucratif de remplir leur mission, visitez le site Box.org.

