Box, Inc. propose une plateforme de gestion de contenu en nuage qui permet aux organisations de toutes tailles de gérer en toute sécurité le contenu en nuage tout en permettant un accès et un partage faciles et sécurisés de ce contenu à partir de n'importe quel endroit et sur n'importe quel appareil. Grâce à la plateforme Software-as-a-Service de la société, les utilisateurs peuvent travailler avec leur contenu selon leurs besoins, qu'il s'agisse de collaboration et de partage externes sécurisés, d'espaces de travail et de portails, de processus de signature électronique ou de flux de travail de contenu, ce qui permet d'améliorer la productivité des employés et d'accélérer les processus commerciaux. Elle propose des applications Web, mobiles et de bureau pour le Content Cloud sur une plateforme unique, ainsi que la possibilité de développer des applications personnalisées. Ses offres comprennent Box Sign, Box Shield, Box Relay, Box Zones, Box KeySafe, Box Governance, Box Notes et Box Shuttle. Box Shield est une offre de sécurité avancée qui aide les clients à réduire le risque de fuite accidentelle de contenu et à protéger leur entreprise contre les menaces internes et la compromission des comptes, ainsi que contre la détection des menaces.

Secteur Logiciels