Box, Inc. fournit une plateforme de gestion de contenu en nuage qui permet aux organisations de toutes tailles de gérer en toute sécurité le contenu en nuage tout en permettant un accès et un partage faciles et décrochés de ce contenu à partir de n'importe quel endroit et sur n'importe quel appareil. Grâce à la plateforme Software-as-a-Service de la société, les utilisateurs peuvent collaborer sur le contenu à la fois en interne et avec des parties externes, automatiser les processus métier axés sur le contenu, développer des applications personnalisées et mettre en œuvre des fonctions de protection des données, de sécurité et de conformité pour se conformer aux exigences légales et réglementaires, aux politiques internes et aux normes et réglementations de l'industrie. Sa plateforme s'intègre aux applications d'entreprise et est compatible avec de multiples environnements applicatifs, systèmes d'exploitation et appareils, ce qui garantit aux travailleurs un accès décroché à leur contenu professionnel essentiel. Sa solution box propose des applications Web, mobiles et de bureau pour la gestion de contenu en nuage sur une plateforme de développement d'applications personnalisées, ainsi que des capacités spécifiques à l'industrie.

Secteur Logiciels