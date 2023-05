L'Australie va révéler un énorme rebond de son budget et s'engage à faire preuve de retenue en réaction

Le trésorier Jim Chalmers a passé des semaines à utiliser les termes "modération" et "responsabilité" pour décrire son deuxième budget depuis son arrivée au pouvoir en mai de l'année dernière.

Il y aura un peu d'argent pour compenser les pressions liées au coût de la vie, en particulier les prix de l'énergie, et peut-être une augmentation longtemps retardée des allocations de chômage. M. Chalmers a annoncé un soutien accru aux projets d'énergies renouvelables et une augmentation des dépenses de défense, dans la perspective de l'influence croissante de la Chine dans la région.

Cependant, il est bien conscient qu'une trop grande largesse budgétaire pourrait alimenter l'inflation au moment même où la Reserve Bank of Australia (RBA) a relevé de manière agressive les taux d'intérêt pour la combattre.

L'objectif est plutôt de mettre en réserve toutes les économies budgétaires, et il y en a beaucoup. Les prix élevés des exportations de matières premières de l'Australie ont généré une manne de bénéfices miniers, tandis que les gains d'emplois ont augmenté l'impôt sur le revenu et réduit les prestations sociales.

Pas plus tard qu'en octobre, M. Chalmers prévoyait un déficit de près de 37 milliards de dollars australiens (24,47 milliards de dollars) pour l'année se terminant en juin 2023. Aujourd'hui, les analystes s'attendent à ce qu'il soit plus proche de 5 milliards de dollars australiens.

En effet, le total des 12 mois consécutifs est en fait excédentaire, ce qui n'est pas négligeable pour un budget qui n'a pas été dans les chiffres noirs depuis 2008.

Le précédent gouvernement libéral national a fait fabriquer des tasses "Back in Black" en 2019 lorsqu'il a frôlé l'excédent, mais les dépenses liées à la pandémie d'urgence ont fait exploser les comptes, qui ont atteint un niveau record.

Tout excédent serait toutefois éphémère, étant donné que les prix des ressources sont loin de leurs sommets et que l'économie nationale ralentit en raison de taux d'intérêt élevés depuis une décennie. Ces derniers ont également fortement augmenté le coût du financement de la dette du gouvernement, qui s'élève à près de 1 000 milliards de dollars.

Le parti travailliste a également promis d'honorer l'engagement pris par le gouvernement précédent de réduire l'impôt sur le revenu à partir de 2024/25, réductions qui devraient coûter 254 milliards de dollars australiens sur les dix premières années.

Ces réductions ne sont pas particulièrement populaires auprès de l'opinion publique, étant donné que la grande majorité d'entre elles concernent les hauts salaires, mais le parti travailliste répugne à rompre une promesse électorale et semble acculé à l'immobilisme.

Il faut plus d'argent pour les soins de santé, en particulier pour financer un régime national d'invalidité, et il y a des promesses électorales sur la garde d'enfants et les infrastructures.

La défense devrait connaître la plus forte augmentation depuis la Seconde Guerre mondiale, avec des projets visant à dépenser 368 milliards de dollars australiens jusqu'en 2050 pour l'achat de sous-marins à propulsion nucléaire au Royaume-Uni et aux États-Unis.

"Les dépenses liées aux paiements d'intérêts, aux pensions, aux prestations médicales, à la défense, aux soins aux personnes âgées et aux hôpitaux devraient toutes augmenter de façon constante au-delà du taux d'inflation", a déclaré Stephen Halmarick, économiste en chef de la CBA.

"Pour placer le budget sur une base plus viable à moyen terme, il faudra augmenter les flux de revenus et/ou faire preuve d'une plus grande discipline en matière de dépenses.

En bref, l'Australie, comme la plupart des économies développées dont la population est vieillissante, constate que les déficits sont la nouvelle normalité.

(1 $ = 1,5119 dollar australien)