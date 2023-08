Boxlight Corporation est un fournisseur de solutions technologiques interactives sous ses marques Clevertouch, FrontRow et Mimio. La société se concentre sur l'amélioration de l'engagement et de la communication dans divers environnements professionnels et éducatifs. Elle développe, vend et entretient sa suite de solutions intégrées, comprenant des écrans interactifs, des logiciels de collaboration, des solutions audio, des accessoires et des services professionnels. Elle distribue également des produits scientifiques, technologiques, d'ingénierie et mathématiques (STEM), notamment ses solutions d'impression tridimensionnelle (3D) et de robotique, ainsi que son laboratoire scientifique portable. Ses catégories de produits comprennent les écrans d'affichage de premier plan (marques Mimio et Clevertouch), les systèmes audio de salle de classe FrontRow et les systèmes de communication sur IP à l'échelle de l'école pour les sonneries, la radiomessagerie, l'interphonie et l'alerte, les STEM, les logiciels et contenus éducatifs (Mimio Connect, LYNK Whiteboard, OKTOPUS, MimioStudio), les périphériques et les accessoires, et le développement professionnel. Elle vend ses solutions dans plus de 70 pays.

Secteur Equipements et pièces électroniques