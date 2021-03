Boxlight : annonce l'acquisition d'Interactive Concepts, distributeur leader de technologies interactives en Belgique

Développement de la stratégie de croissance en Europe occidentale

Boxlight Corporation (Nasdaq : BOXL), fournisseur leader d’écrans tactiles interactifs, de logiciels et de solutions d’affichage dynamique, a annoncé aujourd'hui avoir acquis Interactive Concepts, leader en solutions audiovisuelles et informatiques distribuées sur le marché belge, pour un montant total d’environ 3,3 millions USD en numéraire, actions ordinaires et contrepartie différée.

Basée en Belgique, Interactive Concepts est un distributeur à valeur ajoutée de produits audiovisuels et informatiques, qui compte une clientèle fidèle. Ces quatre dernières années, le PDG Karel Callens a positionné la marque d’écrans interactifs Clevertouch de Boxlight à la deuxième place dans la région, grâce à plusieurs plans de croissance rapide mis en œuvre afin de devenir le fournisseur numéro un. Pour l’exercice clos le 31 décembre 2020, Interactive Concepts a généré près de 6,5 millions USD de chiffre d'affaires et de bénéfices positifs.

Mark Starkey, président de Boxlight, a commenté : « L’acquisition d’Interactive Concepts représente une formidable opportunité pour développer l’empreinte de la marque Clevertouch, et étendre davantage notre réseau de distribution en Europe occidentale, région où nos activités se portent à merveille. Nous avons enregistré une augmentation de notre chiffre d’affaires de 25 % en glissement annuel au Benelux (Belgique, Pays-Bas, Luxembourg), région qui représente près de 6 % de la population européenne. Karel Callens rejoindra Boxlight sous la marque Clevertouch et Sahara Presentation Systems Europe, et continuera de stimuler les ventes en Belgique ainsi qu’au Luxembourg, en consolidant et renforçant la croissance phénoménale que nous enregistrons depuis plusieurs années. »

« Interactive Concepts s’est bâtie en distribuant des produits de premier plan, notamment la gamme de solutions fournies par Clevertouch. Nous sommes fiers d’être le partenaire phare de Clevertouch en Belgique et au Luxembourg », a commenté Karel Callens, PDG d’Interactive Concepts. « Cette acquisition s’intègre naturellement avec la marque Sahara Presentation Systems Europe de Boxlight, et nous permettra en tant qu’équipe de stimuler la croissance accélérée des ventes dans le secteur de l’éducation, où nous sommes d'ores et déjà très présents, et de développer nos projets d’entreprise. En rejoignant l’équipe de Sahara Presentation Systems Europe, les partenaires et utilisateurs finaux actuels d’Interactive Concept bénéficieront d’un contact direct avec l’équipe Clevertouch, et contribueront à influencer la nouvelle génération de produits Clevertouch. Nous nous engageons à fournir les mêmes services et produits exceptionnels à l’ensemble de nos partenaires. »

Michael Pope, PDG de Boxlight, a ajouté : « Je suis ravi d’accueillir chaleureusement Karel, et impatient d’intégrer ses compétences à notre direction des ventes dans la région EMOA. L’acquisition de notre distributeur clé en Belgique et au Luxembourg revêt une nature stratégique, fournissant à Boxlight un plus grand contrôle sur la messagerie et l’adoption de nos solutions Clevertouch, des relations plus solides avec nos partenaires de revente et nos utilisateurs finaux, des marges bénéficiaires significativement supérieures, ainsi que l’engagement renouvelé de Karel et son équipe en faveur de la réussite de Boxlight sur ce territoire. Nous avons rebaptisé Interactive Concepts sous le nom de Sahara Presentation Systems Europe BV, et continuerons d’exercer nos activités de distribution sous la marque Sahara. »

À propos de Boxlight Corporation

Boxlight Corporation (Nasdaq : BOXL) (« Boxlight ») est un fournisseur leader de solutions technologiques interactives sous ses marques primées Clevertouch® et Mimio®. La société entend améliorer l’engagement et la communication au sein de divers environnements commerciaux et éducatifs. Boxlight développe, commercialise et met en service sa gamme de solutions intégrées qui incluent écrans interactifs, logiciels de collaboration, accessoires de support, et services professionnels. Pour en savoir plus sur l’histoire de Boxlight, rendez-vous sur http://www.boxlight.com ainsi que sur le site Web de Clevertouch, https://www.clevertouch.com/.

Déclarations prévisionnelles

Le présent communiqué de presse est susceptible de contenir des déclarations prévisionnelles relatives à la vision de Boxlight concernant ses attentes, perspectives et projets futurs, qui constituent des déclarations prévisionnelles. Les résultats réels peuvent différer sensiblement des résultats historiques ou de ceux indiqués par ces déclarations prévisionnelles en raison d’un ensemble de facteurs qui incluent, sans toutefois s’y limiter, les risques et incertitudes associés à sa capacité à maintenir et développer son activité, la variabilité des résultats d’exploitation, son développement et son lancement de nouveaux produits et services, ses efforts de marketing et autres initiatives de développement commercial, ainsi que la concurrence dans le secteur. Boxlight vous encourage à consulter les autres facteurs susceptibles d’affecter ses résultats futurs qui sont fournis dans ses dépôts auprès de la SEC.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

