Boyd Gaming Corporation est une société de jeux, qui est un opérateur diversifié de 28 établissements de jeux dans 10 États. Ses segments comprennent Las Vegas Locals, Downtown Las Vegas, Midwest & South et Online. Le segment Las Vegas Locals comprend huit casinos, dont Gold Coast Hotel and Casino, The Orleans Hotel and Casino, Sam's Town Hotel and Gambling Hall, Suncoast Hotel and Casino, Eastside Cannery Casino and Hotel, Aliante Casino + Hotel + Spa, Cannery Casino Hotel et Jokers Wild Casino. Le segment Downtown Las Vegas comprend trois établissements, à savoir le California Hotel and Casino, le Fremont Hotel and Casino et le Main Street Station Casino, Brewery and Hotel. Le segment Midwest & South comprend Par-A-Dice Hotel Casino, Belterra Casino Resort, Hotel & Spa, Diamond Jo Dubuque, Diamond Jo Worth, Kansas Star Casino, Amelia Belle Casino, et Evangeline Downs Racetrack and Casino. Le segment en ligne comprend les activités de jeux de casino en ligne de Boyd Interactive.

Secteur Casinos et jeux