Boyd Gaming Corporation est une société de jeux qui exploite 28 établissements de jeux en dur. Les segments de la société comprennent Las Vegas Locals, Downtown Las Vegas, Midwest & South et Online. Le segment Las Vegas Locals comprend huit casinos, dont Gold Coast Hotel and Casino ; The Orleans Hotel and Casino ; Sam's Town Hotel and Gambling Hall ; Suncoast Hotel and Casino ; Eastside Cannery Casino and Hotel ; Aliante Casino + Hotel + Spa ; Cannery Casino Hotel, et Jokers Wild. Le segment Downtown Las Vegas comprend trois établissements, à savoir le California Hotel and Casino, le Fremont Hotel & Casino et le Main Street Station Hotel and Casino. Les établissements du Midwest et du Sud comprennent quatre casinos terrestres, six casinos fluviaux à quai, trois racinos et quatre casinos sur péniche qui opèrent dans neuf États, principalement dans le Midwest et le Sud des États-Unis. Le segment en ligne comprend Boyd Interactive et les paris sportifs en ligne.