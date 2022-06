BP investit dans la plus grande centrale d'énergie renouvelable au monde

Sydney (awp/afp) - Le géant pétrolier BP a annoncé mercredi qu'il prenait 40,5% de parts dans le projet australien présenté comme la plus grande centrale d'énergies renouvelables du monde.

BP exploitera l'Asian Renewable Energy Hub (AREH), d'une valeur de 36 milliards de dollars, qui s'étendra sur 6500 km² dans la région de Pilbara, sur la côte ouest de l'Australie, l'une des plus grandes zones minières du monde. Le site doit générer 26 gigawatts d'énergies solaire et éolienne, approvisionnant toute la région de Pilbara. Il produira aussi 1,6 million de tonnes d'hydrogène vert chaque année.

AREH est un des grands projets d'énergies renouvelables dans le pays, avec notamment le Sun Cable du milliardaire Mike Cannon-Brookes, qui veut devenir le plus grand réseau d'énergie solaire du monde. Le projet de Pilbara a été présenté pour la première fois en 2014 comme un grand site d'énergies solaires et éoliennes. Mais il a été freiné l'an dernier par le ministre australien de l'Environnement qui le considérait "clairement inacceptable" à cause de son impact sur les oiseaux migrateurs.

Un porte-parole de BP a assuré à l'AFP que les questions environnementales étaient "prises en considération par les concepteurs du projet" avant la présentation d'une nouvelle proposition. L'Australie est un des plus grands exportateurs d'énergies fossiles au monde, une position de plus en plus critiquée à cause des conséquences sur le changement climatique.

Anja-Isabel Dotzenrath, vice-présidente de BP pour le gaz et les énergies bas carbone, assure que l'entreprise croit dans le potentiel de l'Australie "pour devenir une locomotive dans la transition énergétique mondiale". Selon elle, le projet aidera aussi des pays comme la Corée du Sud et le Japon à décarboner leur économie.

afp/vj