BP investit dans la recharge de véhicules électriques avec BMW et Daimler

Londres (awp/afp) - Le géant pétrolier britannique BP devient le troisième investisseur aux côtés des constructeurs automobiles allemands BMW et Daimler dans une coentreprise spécialisée dans la recharge de véhicules électriques en Europe, d'après un communiqué mardi.

"Nous allons devenir partenaires à 33,3% aux côtés de BMW Group et Daimler Mobility AG au sein de Digital Charging Solutions GmbH (DCS), l'un des principaux développeurs de systèmes de charge" pour l'industrie automobile, explique le communiqué.

Il ne dévoile pas le montant de l'investissement et souligne qu'il est encore soumis au feu vert des autorités de réglementation.

"Notre but est de faire en sorte que charger (une voiture électrique) devienne aussi simple que faire le plein d'essence à la pompe", souligne le communiqué du groupe britannique.

DCS se définit comme "un développeur de premier plan de logiciels pour fabricants automobiles et opérateurs de flottes de véhicules".

Ses logiciels intégrés dans les véhicules apportent aux conducteurs l'accès à "l'un des réseaux de chargements les plus vastes", à savoir 228.000 points de chargement dans 32 pays.

"La venue de BP devrait permettre d'ajouter 8.700 points de chargement en Europe", ajoute le communiqué.

BP a promis d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 et veut multiplier par 10 ses investissements dans les énergies à faibles émissions carbone d'ici 2030, pour atteindre 5 milliards de dollars par an, notamment dans les renouvelables et en particulier dans l'éolien en mer.

afp/rp