Plusieurs géants pétroliers s'allient dans le stockage de CO2

Londres (awp/afp) - Plusieurs géants pétroliers comme BP, Royal Dutch Shell et Total ont annoncé lundi un partenariat pour mettre en place des infrastructures de transport et de stockage de CO2 en mer du Nord britannique, afin de réduire la pollution du secteur industriel.

Cette initiative, menée par BP, est portée également par le norvégien Equinor, l'italien Eni et le gestionnaire du réseau électrique britannique National Grid, selon un communiqué commun.

Leur objectif est de participer à deux projets déjà lancés et visant à décarboner des régions industrielles dans le nord de l'Angleterre avec pour objectif d'atteindre la neutralité carbone en 2030.

Ces projets, NZT (Net Zero Teesside) et ZCH (Zero Carbon Humber) doivent voir le jour en 2026 et misent sur le captage de CO2 émis par les industries ainsi que sur l'utilisation de carburant à partir d'hydrogène.

Le captage vise à récupérer le CO2 dans les fumées, à le transporter puis le stocker dans le sous-sol, mais cette technique est coûteuse et encore peu développée.

Les groupes pétroliers interviendraient eux dans l'acheminement du CO2 capturé vers des sites géologiques en mer du Nord où il serait stocké.

Ils précisent avoir fait une demande de financement auprès du gouvernement dans le cadre d'un fonds mis en place pour réduire les émissions de CO2 dans l'industrie.

"Le partenariat témoigne de la volonté du secteur de travailler ensemble dans le captage et le stockage de CO2 au Royaume-Uni pour décarboner l'économie locale et contribuer aux objectifs climatiques du Royaume-Uni", souligne Andy Lane, un responsable de BP.

Le secteur pétrolier et gazier au Royaume-Uni s'est engagé en juin à diviser par deux d'ici 2030 ses émissions de gaz à effet de serre liées à l'exploration et la production d'énergie fossile en mer.

Il veut être neutre en émissions carbone d'ici 2050, comme l'a promis le gouvernement pour l'ensemble du pays.

afp/al