BP réalise un bénéfice au premier trimestre et lance un rachat d'actions

(Alliance News) - BP PLC a déclaré mardi avoir commencé l'année 2023 en force, en réalisant un bénéfice au premier trimestre grâce à une hausse des revenus et à une réduction significative des dépréciations d'actifs.

En réponse, la major pétrolière basée à Londres a déclaré un dividende plus élevé et a annoncé un rachat d'actions de 1,75 milliard de dollars.

Malgré les résultats positifs et les retours des actionnaires, les actions de BP étaient en baisse de 5,1 % à 507,50 pence chacune tôt mardi à Londres.

Le bénéfice avant impôt au coût de remplacement s'est élevé à 13,23 milliards de dollars au premier trimestre, contre une perte de 20,40 milliards de dollars. Le bénéfice statutaire avant impôts s'est élevé à 12,63 milliards de dollars, contre une perte de 16,90 milliards de dollars.

Cela s'explique par le fait que le total des recettes et autres revenus a augmenté de 11 %, passant de 51,22 milliards d'USD à 56,95 milliards d'USD, tandis que les dépréciations nettes et les pertes sur la vente d'entreprises et d'actifs immobilisés ont diminué, passant de 26,03 milliards d'USD à 88 millions d'USD.

Si la performance financière s'est améliorée par rapport à l'année précédente, les bénéfices ont baissé par rapport au quatrième trimestre 2022. Le bénéfice sous-jacent avant impôt a chuté de 31 % par rapport à 19,15 milliards USD, le bénéfice statutaire avant impôt a chuté de 29 % par rapport à 17,72 milliards USD, tandis que les recettes ont chuté de 19 % par rapport à 70,36 milliards USD.

Les dépréciations et les pertes nettes se sont toutefois améliorées, baissant de 3,63 milliards USD.

BP a augmenté son dividende du premier trimestre de 21 %, à 6,61 cents US, contre 5,46 cents US un an plus tôt.

BP a annoncé un nouveau rachat d'actions d'environ 1,75 milliard d'USD, qu'elle a l'intention d'effectuer à partir de son excédent de trésorerie avant l'annonce de ses résultats du deuxième trimestre. Au cours du premier trimestre, BP a procédé à des rachats d'actions pour un montant d'environ 2,2 milliards d'USD, dans le cadre d'un programme de rachat d'actions de 2,75 milliards d'USD annoncé lors de la publication des résultats du quatrième trimestre.

En ce qui concerne la production, les activités de BP au premier trimestre se sont améliorées par rapport à l'année précédente. La production totale en amont s'est élevée à environ 2,33 milliards de barils équivalent pétrole par jour, soit une hausse annuelle de 3,4 %.

Au sein de Gas & Low Carbon Energy, la production totale d'hydrocarbures s'est élevée à 969 millions de barils équivalent pétrole par jour, en hausse de 0,3 % par rapport aux 966 millions de l'année précédente et de 1,4 % par rapport aux 956 millions du quatrième trimestre 2022.

Au sein de l'activité Production et exploitation pétrolières, la production totale d'hydrocarbures a été de 1,36 milliard de barils équivalent pétrole par jour, en hausse de 5,4% par rapport à 1,29 milliard un an plus tôt, et en hausse de 3,8% par rapport à 1,31 milliard au quatrième trimestre 2022.

"Ce trimestre a été marqué par de solides performances et des réalisations stratégiques, alors que nous continuons à nous concentrer sur des opérations sûres et fiables. L'élan se poursuit dans le cadre de notre stratégie d'entreprise énergétique intégrée, avec le démarrage de la phase 2 de Mad Dog [projet dans le golfe du Mexique], notre accord d'acquisition de TravelCenters of America et les progrès réalisés dans les projets d'hydrogène et de [capture et stockage du carbone] au Royaume-Uni", a déclaré le directeur général Bernard Looney.

"Et surtout, nous continuons à faire des bénéfices pour les actionnaires, grâce à des investissements disciplinés, à la réduction de la dette nette et à l'augmentation des distributions".

Murray Auchincloss, directeur financier, a ajouté : "Au premier trimestre, BP a dégagé des bénéfices solides et continue de respecter son cadre financier inchangé. Nous renforçons notre bilan, nous investissons avec discipline pour faire avancer notre stratégie et nous nous engageons à restituer 60 % du flux de trésorerie excédentaire de 2023 par le biais de rachats d'actions, avec un montant supplémentaire de 1,75 milliard d'USD annoncé pour le premier trimestre".

BP s'attend à ce que les prix du pétrole restent élevés au deuxième trimestre. La récente décision de l'Opep+ de restreindre la production, ainsi que le renforcement de la demande chinoise, sont des facteurs de resserrement de l'équilibre entre l'offre et la demande.

Au deuxième trimestre, BP s'attend à ce que les prix du gaz européen et du gaz naturel liquéfié asiatique soient soutenus par la reprise de la demande chinoise de gaz, la reconstitution des capacités de stockage européennes et le passage du charbon au gaz. Aux États-Unis, BP s'attend également à ce que les prix du gaz au carrefour Henry soient soutenus par le passage du charbon au gaz dans le secteur de l'électricité.

En ce qui concerne ses propres activités, BP s'attend à ce que la production en amont du deuxième trimestre soit plus faible pour les activités Gaz et énergie à faible teneur en carbone et Production et opérations pétrolières, mais pour 2023, la production en amont devrait être globalement stable par rapport à 2022.

BP a déclaré qu'elle continue de prévoir des dépenses d'investissement en 2023 de l'ordre de 16 à 18 milliards de dollars, soit un niveau stable par rapport aux 16,33 milliards de dollars de 2022.

La trésorerie et les équivalents de trésorerie à la fin du premier trimestre s'élevaient à 30,43 milliards de dollars, soit une baisse de 12 % par rapport aux 34,41 milliards de dollars de l'année précédente.

