BP : Barclays relève son objectif de cours

Barclays confirme son conseil à ' surpondérer ' sur le titre avec un objectif de cours relevé à 475 pence, affirmant que le groupe britannique a 'raison de faire des changement'.



'En théorie, la société offre aux investisseurs la vision de ce à quoi devrait ressembler un futur groupe énergétique - moins de carbone, des bénéfices plus stables et une dépendance moindre au pétrole et au gaz au fil du temps', a ajouté l'analyste.



'Pourtant, les actions de bp ont sous-performé le secteur du pétrole et du gaz de 15% depuis début août, les investisseurs ne semblant pas convaincus des rendements potentiels disponibles ', a noté Barclays.



Le bureau d'analyste a souligné que la réduction prévue de la production de combustibles fossiles et l'augmentation des dépenses à faible intensité de carbone sont largement considérées comme susceptibles de peser sur les flux de trésorerie et de limiter les rendements pour les actionnaires à court terme. 'Nous ne sommes pas convaincus', indique l'analyste.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.