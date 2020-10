BP : Berenberg réduit son objectif de cours

08/10/2020 | 12:45

Berenberg a réduit son objectif de cours sur BP, de 320 pence à 260 pence, alors que la compagnie britannique a dévoilé sa stratégie de transition.



'A long terme, la stratégie pourrait fonctionner, mais il faudra clairement du temps pour que les nouvelles entreprises prouvent qu'elles sont rentables et deviennent suffisamment importantes pour que les investisseurs les prennent en compte dans les évaluations', a déclaré la banque d'investissement allemande dans une note.



Berenberg - qui a une recommandation 'conserver' sur la valeur - a déclaré que le titre, qui a chuté de 54% depuis le début de l'année, semble bon marché en supposant une reprise du prix des matières premières.



'Toutefois, étant donné l'environnement actuel, nous nous attendons à ce que les investisseurs attendent des signes d'amélioration et la perspective de rachats d'actions à partir d'une dette nette plus faible avant de fixer le prix de la reprise des actions', a déclaré le bureau d'analyses.



