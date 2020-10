BP : JP Morgan toujours positif

Données financières USD EUR CA 2020 188 Mrd - 159 Mrd Résultat net 2020 -20 804 M - -17 632 M Dette nette 2020 44 693 M - 37 877 M PER 2020 -2,95x Rendement 2020 9,40% Capitalisation 57 914 M 57 854 M 49 082 M VE / CA 2020 0,55x VE / CA 2021 0,45x Nbr Employés 67 600 Flottant 93,1% Graphique BP PLC Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique BP PLC Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 22 Objectif de cours Moyen 4,56 $ Dernier Cours de Cloture 2,86 $ Ecart / Objectif Haut 135% Ecart / Objectif Moyen 59,6% Ecart / Objectif Bas -9,42% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Bernard Looney Chief Executive Officer & Director Helge Lund Chairman Andy Hopwood COO & Executive VP-Upstream Strategy Murray Auchincloss Chief Financial Officer Angela Rosemary Emily Strank Chief Scientist & Head-Downstream Technology Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) BP PLC -53.17% 57 854 RELIANCE INDUSTRIES LTD 49.31% 193 861 EXXON MOBIL CORPORATION -49.47% 149 088 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION -32.41% 65 460 NESTE OYJ 50.29% 42 064 PTT -25.00% 30 196