4 juin - L'indice britannique FTSE 100 devrait ouvrir en baisse ce mardi, avec des contrats à terme en baisse de 0,28%.

* BATS : British American Tobacco s'attend à une légère baisse de son chiffre d'affaires semestriel et de son bénéfice d'exploitation ajusté, mais maintient sa prévision d'une croissance annuelle à un chiffre.

* BP : L'agence de notation S&P Global a revu à la baisse les perspectives de crédit de BP, citant une réduction de la dette plus lente que prévu, un coup dur pour le PDG Murray Auchincloss qui a cherché à regagner le soutien des investisseurs après une année turbulente.

* PÉTROLE : Les prix du pétrole ont baissé dans les échanges asiatiques, prolongeant les pertes de la séance précédente lorsque les prix sont tombés à leur plus bas niveau en quatre mois, les investisseurs s'inquiétant de l'augmentation de l'offre plus tard dans l'année avec des perspectives de demande prudentes de la part du principal consommateur, les États-Unis.

* OR : L'or a légèrement baissé après avoir augmenté de 1% lors de la session précédente, les investisseurs attendant les données sur l'emploi américain prévues plus tard dans la semaine pour plus d'indices sur la trajectoire des taux de la Réserve Fédérale.

* MÉTAUX : Les prix des métaux non ferreux ont augmenté, soutenus par un dollar plus faible et des perspectives de réduction des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine.

