BP PLC - major pétrolière basée à Londres - Archaea Energy, une filiale de BP, met en service la première usine de gaz naturel renouvelable de son genre à Medora, dans l'Indiana, a annoncé BP mercredi. L'usine est située à côté d'une décharge appartenant à Rumpke Waste & Recycling, une entreprise de recyclage de déchets résidentiels et commerciaux basée dans l'Ohio. Il s'agit de la première usine mise en service depuis l'acquisition d'Archaea par BP en décembre de l'année dernière. L'usine de Medora peut transformer 3 200 pieds cubes de gaz de décharge par minute en gaz naturel renouvelable.

Archaea fait partie du plan de BP visant à multiplier par six les volumes d'approvisionnement en biogaz d'ici à 2030, pour atteindre environ 70 000 barils d'équivalent pétrole par jour. BP affirme être le plus grand producteur de gaz naturel renouvelable aux États-Unis depuis l'achat d'Archaea pour 3,3 milliards de dollars. "L'installation de l'usine de GNR d'Archaea Energy sur notre site contribuera à réduire davantage les émissions et donnera aux habitants et aux entreprises l'assurance que leurs déchets sont non seulement éliminés correctement, mais aussi utilisés à bon escient", a déclaré Jeff Rumpke, président régional de Rumpke Waste & Recycling.

Cours actuel de l'action : 503,90 pence, en hausse de 1,0 % vendredi

Variation sur 12 mois : + 9,5

