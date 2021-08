BP : Début de séance hésitant en Europe avant le discours de Powell

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent sans tendance en début de séance vendredi, de nombreux investisseurs restant à l'écart des marchés à quelques heures d'un discours très attendu de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale américaine.

À Paris, le CAC 40, à 6.663,94 points, est pratiquement inchangé vers 07h30 GMT, tout comme le FTSE 100 à Londres et le Dax à Francfort.

L'indice EuroStoxx 50 grappille 0,08% et le Stoxx 600 0,05% mais le FTSEurofirst 300 recule de 0,09%.

Le discours de Jerome Powell lors de la conférence de Jackson Hole, point d'orgue de la semaine pour l'ensemble des marchés mondiaux, doit débuter à 14h00 GMT.

Le président de la Fed pourrait donner de nouvelles indications sur l'impact économique de la propagation du variant Delta du coronavirus mais surtout sur les intentions de la banque centrale en matière de réduction de ses achats d'obligations, un "tapering" qui reste la préoccupation numéro un des marchés.

Le début de journée est par ailleurs marqué par la hausse marquée des cours du pétrole, conséquence de la menace d'un ouragan dans le golfe du Mexique, qui a conduit plusieurs compagnies à réduire leur production.

Le prix du baril de Brent augmente de plus de 1,6% à 72,22 dollars et en Bourse, BP prend 1,11%, Royal Dutch Shell 0,78% et Total 0,64%.

La plus forte baisse sectorielle est pour le compartiment des transports et des loisirs, dont l'indice Stoxx cède 0,46%. La plus forte hausse revient aux matières premières (+0,85%), les cours des métaux de base profitant du repli du dollar (-0,11%).

(Reportage Marc Angrand, édité par Blandine Hénault)