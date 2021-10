BP : GB-L'armée déployée face à la pénurie de carburant

* Des militaires dans un dépôt pétrolier de BP

* Des dizaines de stations-service toujours fermées

* La situation s'améliore, dit un ministre

par Andrew Boyers

HEMEL HEMPSTEAD, Angleterre, 4 octobre (Reuters) - Du personnel militaire est arrivé lundi dans un dépôt pétrolier de BP après la décision du gouvernement britannique de mobiliser des chauffeurs de poids lourds de l'armée pour faciliter l'acheminement des carburants dans les stations-service en raison d'une pénurie de routiers, a constaté un journaliste de Reuters.

Conséquence du Brexit et de la pandémie de COVID-19, le manque de chauffeurs routiers en Grande-Bretagne a sévèrement perturbé les chaînes d'approvisionnement du pays, de l'alimentaire au carburant, au point de déclencher des achats panique dans les stations-service des grandes villes du pays, créant des files d'attente et parfois des bagarres.

"Par mesure de précaution supplémentaire, nous avons mobilisé des conducteurs supplémentaires", a déclaré sur les ondes de LBC, Rishi Sunak, ministre des Finances.

"La situation s'améliore maintenant depuis, je pense, plus d'une semaine chaque jour (…) elle s'améliore et à mesure que la demande revient à des niveaux plus normaux, on s'attend fortement à ce que les choses se résolvent d'elles-mêmes", a-t-il ajouté.

Les journalistes de Reuters ont cependant constaté qu'au moins une dizaine de stations-service étaient encore fermées à Londres.

L'Association des distributeurs de produits pétroliers (PRA), fédération du secteur, a déclaré pour sa part qu'environ 22% des stations-service de Londres et du sud-est de l'Angleterre souffraient encore de pénuries de carburant. Gordon Balmer, le directeur de la fédération, estime qu'il faudrait peut-être sept à dix jours supplémentaires avant un retour à la normale des stocks.

Depuis le début de la crise, plusieurs ministres ont déclaré que celle-ci n'était pas liée à la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne et que la pénurie de chauffeurs routiers était mondiale. Les pays voisins de la Grande-Bretagne n'ont cependant pas enregistré de files d'attente devant les stations-service.

"Les chauffeurs de poids lourds ne sont pas un problème spécifique au Royaume-Uni, c'est un problème à l'échelle européenne et au-delà", a réaffirmé Rishi Sunak. "Je veux que les gens sachent que nous faisons tout notre possible pour atténuer certains de ces défis, là où nous pouvons agir", a-t-il ajouté.

Dans l'agriculture, le secteur porcin a prévenu à plusieurs reprises qu'un stock de plus de 100.000 porcs pourrait être sacrifié en raison d'une pénurie de bouchers et d'abatteurs. (Reportage Andrew Boyers, rédigé par Guy Faulconbridge; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)