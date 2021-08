BP : La valeur du jour en Europe BP relève son dividende et lance un programme de rachat d'actions

BP domine le FTSE 100 aujourd'hui à Londres, s'adjugeant une hausse de 3% à 298,45 pence après la publication de ses résultats trimestriels. Ainsi, sur les trois mois s'achevant au 30 juin, la major pétrolière a réalisé un bénéfice de 3,12 milliards de dollars, alors qu'elle avait accusé une perte de près de 17 milliards un an plus tôt. Le bénéfice net sous-jacent, qui sert de référence aux analystes, ressort quant à lui à 2,8 milliards de dollars, après -6,7 milliards l'an passé, alors que le consensus Reuters visait les 2,15 milliards.



Un rebond permis par la reprise de l'activité mondiale, qui s'est traduite par une hausse de la demande en pétrole et donc une inflation des cours de l'or noir. Selon BP, la demande devrait continuer de se redresser en 2021, jusqu'à retrouver ses niveaux pré-covid au cours du second semestre de 2022.



"La décision de l'OPEP+ concernant les niveaux de production est un facteur clé pour les prix du pétrole et le rééquilibrage du marché", prévient toutefois le britannique, qui prévoit que cette année sa production sera inférieure à celle de 2020 en raison de l'impact du programme de désinvestissement en cours.



Par ailleurs, le groupe a une nouvelle fois nettement réduit sa dette nette: celle-ci est en effet passée de 40,92 milliards de dollars il y a un an, à 32,71 milliards à fin juin 2021. Elle était de 33,31 milliards fin mars.



Dans le même temps, les cash flows opérationnels ont bondi de 45% à 5,41 milliards de dollars, mais reste un peu inférieurs à ceux du premier trimestre (6,11 milliards). Sur le semestre, la trésorerie atteint donc 11,52 milliards de dollars (+145%).



"Sur la base de la performance sous-jacente de notre activité, de l'amélioration des perspectives économiques et de la confiance dans notre bilan, nous augmentons notre dividende de 4 % par action ordinaire et, en outre, nous commençons un rachat de 1,4 milliard de dollars grâce au flux de trésorerie excédentaire du premier semestre", a annoncé Bernard Looney, le CEO de BP.



Le dividende passe donc de 5,25 cents par action à 5,46 cents.



"En moyenne, à environ 60 dollars le baril, nous pensons être en mesure de procéder à des rachats d'environ 1 milliard de dollars par trimestre et de disposer d'une capacité d'augmentation annuelle du dividende par action ordinaire d'environ 4 %, jusqu'en 2025", a ajouté le dirigeant.