BP plc signe un bénéfice annuel record à 27,7 milliards de dollars, soit plus du double que l’année précédente. La major, qui avait prévu de réduire la production de pétrole et de gaz de 40 % d'ici 2030, annonce revoir cet objectif de réduction à 25%, car selon le PDG, “le monde a besoin d'une énergie sûre en plus des énergies renouvelables”.

A voir ici :