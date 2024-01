(Alliance News) - Les cours des actions en Europe ont ouvert en baisse, avant une semaine importante de décisions des banques centrales et de données économiques.

L'indice FTSE 100 a ouvert en hausse de 12,28 points, 0,2%, à 7 647,37. Le FTSE 250 a perdu 82,16 points, soit 0,4 %, à 19 255,86, et l'AIM All-Share a perdu 0,97 point, soit 0,1 %, à 749,73.

Le Cboe UK 100 était en légère baisse à 763,55, le Cboe UK 250 était en baisse de 0,6% à 16 710,33, et le Cboe Small Companies était en baisse de 0,1% à 14 937,13.

En Europe, le CAC 40 à Paris était en baisse de 0,1 %, tandis que le DAX 40 à Francfort était en baisse de 0,3 %.

Le calendrier économique de cette semaine prévoit que la Réserve fédérale américaine annoncera sa dernière décision sur les taux d'intérêt mercredi à 1900 GMT, suivie par la Banque d'Angleterre jeudi à 1200 GMT. Les deux banques centrales devraient maintenir leurs taux d'intérêt.

Cette semaine, des données économiques clés sont également attendues.

Mardi, le produit intérieur brut de la zone euro et de l'Allemagne sera publié. Jeudi, il y aura les données sur l'inflation dans la zone euro.

De l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, les chiffres de l'emploi non agricole seront publiés vendredi.

La livre était cotée à 1,2711 USD lundi à Londres, en baisse par rapport à 1,2721 USD à la clôture des marchés boursiers vendredi. L'euro s'est établi à 1,0838 USD, en baisse par rapport à 1,0866 USD. Face au yen, le dollar s'échangeait à 147,86 yens, en baisse par rapport à 147,92 yens.

Le prix du pétrole a bondi lundi matin, sur fond de tensions croissantes dans la mer Rouge. Le baril de Brent était coté à 83,40 USD tôt à Londres ce lundi, en hausse par rapport aux 81,36 USD de la fin de journée de vendredi.

Une attaque de drone sur une base en Jordanie a tué trois soldats américains et en a blessé plus de 30 dimanche, le président Joe Biden blâmant les militants soutenus par l'Iran et promettant de demander des comptes aux auteurs de l'attaque.

C'est la première fois que des militaires américains sont tués par des tirs hostiles au Moyen-Orient depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, soutenu par l'Iran. Cet incident va encore accroître les tensions dans la région et renforcer les craintes d'un conflit plus large impliquant directement Téhéran.

"Bien que nous soyons encore en train de rassembler les faits concernant cette attaque, nous savons qu'elle a été perpétrée par des groupes militants radicaux soutenus par l'Iran et opérant en Syrie et en Irak", a déclaré M. Biden dans un communiqué, s'engageant à demander des comptes à "tous les responsables au moment et de la manière que nous aurons choisis".

Les grandes compagnies pétrolières Shell et BP ont toutes deux augmenté de 1,7 %, grâce à la hausse des prix du pétrole. Elles ont été parmi les plus performantes de l'indice FTSE 100 lundi matin.

Ailleurs dans l'indice FTSE 100, Mondi a chuté de 11 %, après que son action ait été détachée du dividende.

Sur l'indice FTSE 250, Ferrexpo a perdu 5,3 %.

Le producteur suisse de boulettes de minerai de fer a déclaré qu'il avait perdu un procès de 125 millions de dollars en Ukraine, mais qu'il ferait appel de la décision.

La plainte avait été déposée contre la filiale ukrainienne de la société, Ferrexpo Poltava Mining.

Parmi les petites capitalisations londoniennes, Superdry a bondi de 7,0 %.

Le détaillant de vêtements a confirmé qu'il travaillait avec des conseillers pour étudier "la faisabilité de diverses options de réduction des coûts matériels".

Samedi, Sky News avait rapporté que Superdry travaillait avec PricewaterhouseCoopers sur un plan de restructuration qui pourrait impliquer des fermetures de magasins et des suppressions d'emplois.

Le plan pourrait impliquer un accord volontaire d'entreprise, un mécanisme d'insolvabilité qui permet aux entreprises de réduire leurs obligations envers leurs créanciers, a déclaré Sky sans citer de sources. Cela permettrait à Superdry de fermer les magasins les moins performants et d'imposer des réductions de loyer.

En Chine, le Shanghai Composite a clôturé en baisse de 0,9 %, tandis que l'indice Hang Seng à Hong Kong était en hausse de 0,8 % dans les dernières transactions.

À Hong Kong, les actions d'Evergrande ont plongé de 21 %, avant que la bourse n'interrompe les transactions.

Un tribunal de Hong Kong a ordonné lundi la liquidation du promoteur immobilier chinois Evergrande, portant un nouveau coup à l'entreprise qui est devenue le symbole d'une crise immobilière qui a fait trembler l'économie.

La décision de la juge de la Haute Cour Linda Chan donne le coup d'envoi d'un long processus qui comprend la liquidation des actifs du promoteur et le remplacement de sa direction afin d'apaiser les inquiétudes de ses créanciers.

La décision prise à l'encontre de ce qui était autrefois le plus grand promoteur immobilier de Chine intervient alors qu'il croule sous plus de 300 milliards de dollars de dettes, l'une des nombreuses entreprises touchées par les mesures de répression prises depuis des années par le gouvernement à l'encontre du secteur.

En Asie, l'indice Nikkei 225 à Tokyo était en hausse de 0,8 %. L'indice S&P/ASX 200 à Sydney a clôturé en hausse de 0,3 %.

Aux États-Unis, vendredi, Wall Street a terminé en demi-teinte, avec un Dow Jones Industrial Average en hausse de 0,2 %, un S&P 500 en baisse de 0,1 % et un Nasdaq Composite en baisse de 0,4 %.

L'or était coté à 2 033,11 USD l'once, en hausse par rapport à 2 018,76 USD.

Encore à venir sur le calendrier économique de lundi, il y a une lecture des ventes au détail de l'Irlande à 1100 GMT.

