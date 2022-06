BP achète un méga-projet australien d'énergie éolienne, solaire et d'hydrogène

L'Asian Renewable Energy Hub (AREH), situé dans l'arrière-pays de l'Australie occidentale, développerait jusqu'à 26 gigawatts (GW) de capacité d'énergie éolienne et solaire qui pourraient être utilisés pour produire 1,6 million de tonnes d'hydrogène vert - hydrogène produit à partir d'énergies renouvelables - ou 9 millions de tonnes par an d'ammoniac.

Les cofondateurs du projet, les sociétés privées InterContinental Energy et CWP Global, comptent sur BP pour relancer AREH, qui a été retardé par les préoccupations du gouvernement australien concernant les dommages causés aux zones humides locales.

Le projet s'inscrit dans la volonté de BP d'abandonner les combustibles fossiles au profit des énergies propres et pourrait faire progresser son objectif de s'emparer de 10 % du marché mondial de l'hydrogène, a déclaré Anja-Isabel Dotzenrath, vice-présidente exécutive de BP pour le gaz et les énergies à faible teneur en carbone.

"AREH est appelé à devenir l'un des plus grands centres d'énergie renouvelable et verte à base d'hydrogène au monde et peut apporter une contribution significative à la transition énergétique de l'Australie et de la région Asie-Pacifique au sens large", a déclaré Mme Dotzenrath dans un communiqué.

BP a déclaré qu'il était trop tôt pour parler du coût global du projet, mais a indiqué que l'investissement en capital pour réaliser l'ensemble du projet "est susceptible de se chiffrer en dizaines de milliards de dollars". Il vise à commencer à produire de l'électricité à AREH d'ici 2029.

InterContinental Energy et CWP Global travaillent sur le projet depuis 2014. Elles et leurs autres partenaires, des unités du groupe Macquarie, restent parties prenantes.

L'un des partenaires initiaux d'AREH, le grand fabricant mondial d'éoliennes Vestas, qui détenait une participation de 2 %, a quitté le projet.

Le gouvernement australien a accéléré l'approbation du projet d'AREH, qui prévoit d'utiliser 15 GW d'énergie propre pour fractionner l'eau afin de produire de l'hydrogène vert et de l'ammoniac destinés à l'exportation, en 2020.

Le gouvernement a déclaré que l'expansion aurait des "impacts inacceptables" sur les zones humides reconnues internationalement et sur les espèces d'oiseaux migrateurs et la question n'est toujours pas résolue.

[L2N2O3070]

"En nous associant à BP, nous apportons un nouveau niveau de savoir-faire en matière d'ingénierie et d'expertise technique, une expérience dans le développement de projets importants et complexes dans des endroits reculés, et une profonde expérience dans le commerce des produits énergétiques à l'échelle mondiale", a déclaré Alex Hewitt, cofondateur de CWP Global, dans des commentaires envoyés par courriel.