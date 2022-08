BP affiche un bénéfice de $8,45 Mds au T2 et augmente son dividende

LONDRES, 2 août (Reuters) - BP a annoncé mardi un bénéfice de 8,45 milliards de dollars (8,24 milliards d'euros) pour le deuxième trimestre, le plus élevé depuis 14 ans, alors que la flambée des marges de raffinage et des prix de l'énergie a permis au groupe pétrolier d'augmenter son dividende et ses rachats d'actions.

BP a augmenté son dividende de 10% à 6,006 cents par action, dépassant sa prévision précédente d'une augmentation annuelle de 4%.

L'entreprise a également porté son programme de rachat d'actions à 3,5 milliards de dollars pour le troisième trimestre, contre 2,5 milliards de dollars au cours des trois mois précédents, conformément à sa politique consistant à consacrer 60% des flux de trésorerie au rachat de ses propres actions.

"BP continue d'afficher des résultats conformes à son cadre financier rigoureux", a déclaré le directeur financier Murray Auchincloss dans un communiqué.

Le bénéfice sous-jacent au coût de remplacement de BP, qui correspond au bénéfice net de la société, a atteint 8,45 milliards de dollars au deuxième trimestre, le plus élevé depuis 2008, dépassant largement les attentes des analystes qui tablaient sur un bénéfice de 6,8 milliards de dollars.

Ce chiffre est à comparer au bénéfice de 6,25 milliards de dollars enregistré au cours des trois premiers mois de 2022 et à celui de 2,8 milliards de dollars enregistré un an plus tôt. (Reportage Ron Bousso et Shadia Nasralla, version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)