BP augmente ses rachats d'actions alors que son bénéfice atteint son plus haut niveau depuis plus de dix ans

BP a renforcé son programme de rachat d'actions après que son bénéfice net ait atteint son plus haut niveau en plus d'une décennie grâce à de solides résultats commerciaux dans le domaine du pétrole et du gaz, alors que la société énergétique a enregistré une charge de 24 milliards de dollars après avoir abandonné ses activités en Russie.

Les excellents résultats de BP montrent que la flambée des prix du pétrole et du gaz dans le sillage de l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février a compensé les pertes qu'elle a subies en abandonnant brusquement des participations en Russie, notamment sa participation de 19,75 % dans Rosneft.

La dépréciation hors trésorerie de ses participations dans Rosneft et dans deux autres coentreprises a entraîné une perte globale de 20,4 milliards de dollars pour le trimestre. La charge a été légèrement inférieure aux estimations initiales de BP, qui étaient de 25 milliards de dollars.

La société, qui a également cessé de commercialiser le pétrole russe, a déclaré que le retrait de la Russie, qui a contribué à 3 % du flux de trésorerie de la société l'année dernière, n'aurait pas d'impact sur son plan visant à abandonner le pétrole et le gaz au profit des énergies renouvelables.

Le retrait de la Russie et la dépréciation qui en résulte "n'ont pas changé notre stratégie, notre cadre financier ou nos attentes en matière de distribution aux actionnaires", a déclaré le directeur général Bernard Looney.

Le bénéfice sous-jacent au coût de remplacement de BP, la définition du bénéfice net de la société, a atteint 6,2 milliards de dollars au premier trimestre, dépassant largement les attentes des analystes qui tablaient sur un bénéfice de 4,49 milliards de dollars.

Ce bénéfice est dû aux performances "exceptionnelles" de la division de négoce de pétrole et de gaz de BP ainsi qu'à la hausse des prix du pétrole et du gaz et aux fortes marges de raffinage. La société n'a pas gagné d'argent avec Rosneft au cours du trimestre.

Il se compare à un bénéfice de 4,1 milliards de dollars au quatrième trimestre de 2021 et de 2,63 milliards de dollars un an plus tôt. Son bénéfice de 2021 était le plus élevé en huit ans.

AUGMENTATION DES RACHATS D'ACTIONS

BP a déclaré qu'il augmenterait ses rachats d'actions trimestriels à 2,5 milliards de dollars avant la fin du deuxième trimestre après que son excédent de trésorerie ait augmenté à plus de 4 milliards de dollars.

BP a déclaré en février qu'il accélérerait ses rachats d'actions à 1,5 milliard de dollars par trimestre, contre 1,25 milliard de dollars auparavant.

BP avait précédemment déclaré qu'elle rachèterait 4 milliards de dollars par an à un prix du pétrole de 60 dollars le baril, bien en dessous du prix actuel du Brent de référence, qui était d'environ 107 dollars mardi.

La société a maintenu son dividende à 5,46 cents par action.

Les rivaux de BP, dont Exxon Mobil, Chevron et TotalEnergies, ont tous enregistré une forte hausse de leurs revenus au cours du trimestre, grâce à la hausse des prix du pétrole et du gaz et aux bonnes performances de leurs divisions commerciales.

Les grandes entreprises occidentales du secteur de l'énergie ont augmenté leurs dividendes et leurs rachats d'actions au cours des derniers trimestres en raison de l'augmentation des revenus dans le sillage de la reprise mondiale après la pandémie de COVID-19.