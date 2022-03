BP cherche à vendre un champ pétrolifère fermé en mer du Nord, surfant sur une vague de demande -sources

BP a arrêté la production du champ de Foinaven à l'ouest des îles Shetland l'année dernière après 25 ans d'activité et se prépare à démanteler son navire de production flottant.

Le champ recèle néanmoins encore des réserves d'environ 200 millions de barils de pétrole qui pourraient être exploitées dans un délai relativement court et avec un investissement minimal, ont déclaré les trois sources.

La vente s'inscrit dans le cadre d'un retrait progressif de BP et d'autres grands producteurs du bassin vieillissant ces dernières années, vendant des actifs à de plus petites sociétés spécialisées dans l'extension des champs à durée de vie tardive.

On ne sait pas exactement combien d'argent BP pourrait tirer du champ de Foinaven, si tant est qu'il y en ait, étant donné les coûts de nettoyage, ou de démantèlement, qui devraient être négociés, ont déclaré les sources.

Mais suite à la récente forte hausse des prix du pétrole et du gaz et aux efforts de l'Europe pour réduire sa dépendance à l'égard de l'énergie russe à la suite de l'invasion de l'Ukraine par Moscou, BP espère que le champ pourrait attirer des acheteurs, selon les sources. [O/R]

Un porte-parole de BP s'est refusé à tout commentaire. La société basée à Londres détient 100 % des intérêts dans le champ après avoir acquis une participation de 28 % auprès de Viaro Energy l'année dernière.