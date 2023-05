BP cible les exploitations agricoles et les matières premières dans le cadre de la course aux biocarburants

Les carburants fabriqués à partir d'huile végétale, d'huile de cuisson usagée et de graisse devraient jouer un rôle central dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les secteurs des camions et de l'aviation, où les alternatives telles que les batteries et l'hydrogène restent difficiles à trouver.

BP a déclaré qu'elle triplerait sa production de biocarburants d'ici 2030 pour atteindre 100 000 bpj, soit environ 4,5 millions de tonnes par an, selon les calculs de Reuters.

Ce triplement est conforme aux prévisions des analystes de Barclays, qui tablent sur une demande mondiale de biocarburants de 30 millions de tonnes d'ici à la fin de la décennie, contre quelque 10 millions de tonnes actuellement, et sur une demande actuelle de pétrole brut d'environ 102 millions de bpj.

Pour atteindre son objectif, BP prévoit de construire d'ici 2030 cinq usines de biocarburants traitant des déchets "mal aimés", connus sous le nom de HEFA, a déclaré Nigel Dunn, responsable des biocarburants chez BP, lors d'une interview.

"Ils constituent des matières premières parfaites pour le HEFA. Le problème, c'est qu'il n'y en a qu'une quantité limitée dans le monde. Et plus on construira d'usines HEFA, plus la course à ces matières premières sera difficile".

Les biocarburants haut de gamme sont deux à quatre fois plus chers que les carburants actuels produits à partir de combustibles fossiles, et les coûts pourraient encore augmenter à mesure que les producteurs s'efforcent d'exploiter les matières premières dans les années à venir.

BP devra "presque certainement" prendre des participations dans des fabricants de matières premières pour décrocher des approvisionnements à mesure que la concurrence s'intensifie, a déclaré M. Dunn.

"Nous allons faire partie d'une chaîne intégrée... C'est ce que nous faisons aujourd'hui dans le domaine des combustibles fossiles et je pense que c'est la voie gagnante".

L'Union européenne ayant interdit les biocarburants produits à partir de matières premières pouvant être utilisées comme aliments, BP envisage également d'investir directement dans ce que l'on appelle les cultures de couverture, qui sont cultivées pendant les périodes de jachère entre deux cycles de cultures vivrières, sans compromettre la santé des sols.

"Je pense que les cultures de couverture et les nouvelles matières premières devront faire partie du mélange si nous voulons réussir", a déclaré M. Dunn.

Eni, le rival de BP, a déjà investi dans la construction de grandes exploitations agricoles de matières premières au Kenya.

Au niveau mondial, environ 30 millions de tonnes de déchets sont disponibles comme matière première pour les biocarburants, a déclaré Joshua Stone, analyste en raffinage chez Barclays.

Étant donné que la demande de biocarburants devrait tripler d'ici à 2030, il a déclaré que les marchés des matières premières seraient sous pression.

"Les seuls qui s'en sortiront sont ceux qui ont accès aux matières premières", a déclaré M. Stone.

BP décidera d'approuver ou non la construction de sa première usine HEFA en Australie d'ici la fin de l'année, avec l'intention de commencer la production en 2026, a déclaré M. Dunn.