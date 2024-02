Londres (awp/afp) - Le géant des hydrocarbures britannique BP a renoué avec les bénéfices l'an dernier en dégageant un résultat net positif de 15,2 milliards de dollars (13,2 milliards de francs suisses), après une perte nette de 2,5 milliards en 2022 qui reflétait la sortie de Rosneft après l'invasion russe de l'Ukraine.

En revanche son bénéfice hors éléments exceptionnels, indicateur le plus suivi par les marchés, a fondu de moitié, à 13,8 milliards de dollars, souffrant notamment de "la baisse des marges de raffinage et de la baisse des performances des ventes de pétrole", a indiqué mardi BP dans un communiqué.

Comme les autres majors du secteur, BP avait profité un an plus tôt de la flambée des prix du gaz et du pétrole, dans un marché bouleversé par la reprise économique post-pandémie et l'invasion russe de l'Ukraine.

Les cours ont reflué depuis les sommets de 2022 dernier, même s'ils restent à des niveaux élevés.

Pour le seul quatrième trimestre, son bénéfice net s'est aussi très fortement réduit sur un an, passant de 10,8 milliards de dollars à moins de 400 millions.

BP a été récemment appelé par le fonds activiste basé à Londres Bluebell à revoir à la baisse ses ambitions jugées "irrationnelles" sur les énergies propres.

Mais "notre destination reste inchangée", pour passer d'une "compagnie pétrolière internationale à une société énergétique intégrée", a assuré mardi le directeur général de BP Murray Auchincloss, cité dans le communiqué du groupe.

M. Auchincloss a été confirmé mi-janvier à la tête du groupe pour remplacer Bernard Looney, qui avait quitté précipitamment le groupe en septembre, accusé d'avoir caché des "relations personnelles" avec plusieurs collègues.

Il n'a depuis eu de cesse de dire qu'il s'inscrivait dans la même stratégie que son prédécesseur, qui avait insufflé en 2020 une ambitieuse stratégie de neutralité carbone - sur laquelle il avait finalement donné un coup de frein l'an dernier.

"Nous sommes confiants dans notre stratégie (...) et déterminés à accroître la valeur à long terme pour nos actionnaires", a ajouté M. Auchincloss mardi.

De fait, le groupe n'oublie pas ses actionnaires et a annoncé mardi un nouveau programme de rachat d'actions de 1,75 milliard de dollars au titre du quatrième trimestre 2023, et prévoit 3,5 milliards de dollars de plus pour le premier semestre 2024.

Le groupe dit prévoir en outre "des rachats d'actions d'au moins 14 milliards de dollars jusqu'en 2025", et a aussi annoncé mardi une hausse de 10% sur un an de son dividende pour le quatrième trimestre.

