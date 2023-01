BP déclare qu'un navire de production quitte la Chine pour rejoindre les côtes du Sénégal

(Alliance News) - BP PLC a déclaré lundi que le navire flottant de production, de stockage et de déchargement pour son projet de gaz naturel liquéfié Greater Tortue Ahmeyim a quitté Qidong en Chine vendredi.

Le navire, soutenu par le partenaire producteur de pétrole et de gaz de BP, Kosmos Energy Ltd, parcourra 12 000 miles nautiques jusqu'au projet au large des côtes de la Mauritanie et du Sénégal.

La major pétrolière basée à Londres a déclaré que le FPSO produira environ 500 millions de pieds cubes standard de gaz par jour et prévoit que la première phase du projet produira environ 2,3 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié par an.

"Le FPSO traitera le gaz naturel - en enlevant le condensat, l'eau et d'autres impuretés - avant de l'exporter par gazoduc vers les installations flottantes de gaz naturel liquéfié du projet, à 10 km au large", a expliqué BP.

L'annonce de lundi fait suite à la signature par BP, à l'automne dernier, d'un contrat d'exploration et de partage de la production avec le gouvernement mauritanien pour la ressource gazière de BirAllah dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, ainsi que d'un protocole d'accord pour la réalisation d'un programme explorant le potentiel de production à grande échelle d'hydrogène vert dans le pays.

"En outre, bp continue de travailler avec des partenaires sur le développement d'un important projet de gaz à l'électricité au Sénégal Yakaar Teranga", a déclaré BP lundi.

Les actions BP étaient en hausse de 0,4% à 477,52 pence chacune à Londres lundi matin, tandis que les actions Kosmos Energy étaient inchangées à 607,50 pence chacune.

Par Tom Budszus, journaliste d'Alliance News

