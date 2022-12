BP déclare que le conflit du travail est résolu, la raffinerie de Rotterdam reprendra ses activités normales

"Nous sommes heureux d'annoncer que les deux votes des membres du syndicat aujourd'hui étaient en faveur de notre convention collective de travail proposée", a déclaré l'entreprise. "Cela signifie que nous allons reprendre toutes les opérations immédiatement pour rétablir les activités habituelles."

Un conflit sur les salaires et les actions syndicales des travailleurs avait d'abord ralenti et maintenu la raffinerie hors ligne pendant une partie du mois de novembre et au début du mois de décembre.