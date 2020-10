BP : démarrage d'un champ gazier en Oman

12/10/2020 | 10:38

BP fait part du démarrage de la production sur le champ gazier de Ghazeer, dans le Sultanat d'Oman, moins de trois ans après l'approbation de son développement et alors que sa mise en production était prévue initialement en 2021.



La capacité totale du bloc 61, qui comprend à la fois les plateformes Khazzan et Ghazeer, devrait monter pour atteindre 1,5 milliard de pieds cubes de gaz par jour et plus de 65.000 barils de condensat par jour.



'Ceci signifie que le bloc dispose de la capacité de couvrir environ 35% de la demande totale en gaz d'Oman', souligne le groupe énergétique britannique, qui affirme donner désormais la priorité à la 'valeur' concernant ses projets et activités.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.