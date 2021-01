BP : deux initiatives pour la lutte contre la pandémie

BP fait part du lancement de deux initiatives pour 'soutenir les services essentiels et les travailleurs de première ligne alors qu'ils continuent de faire face à la pandémie de coronavirus', en étroite collaboration avec ses partenaires et fournisseurs'.



D'une part, il réintroduit son programme de fourniture gratuite de carburant aux véhicules des services d'urgence britanniques, programme similaire à celui de l'année dernière dans le cadre duquel il a fourni plus de 10 millions de litres à travers le Royaume-Uni.



D'autre part, BP s'associe à Deliveroo dans le cadre de son initiative 'Lunch for Lifesavers' et fera don de 250.000 repas au personnel et aux bénévoles des centres de vaccination, ainsi qu'aux travailleurs de première ligne du NHS.



