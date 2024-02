(Alliance News) - Le FTSE 100 était en hausse mardi à la mi-journée, malgré le malaise persistant sur les marchés boursiers en raison des inquiétudes sur les taux d'intérêt américains, tandis que BP était en tête des grandes capitalisations londoniennes après l'annonce d'un plan de rachat.

L'indice FTSE 100 était en hausse de 32,62 points, soit 0,4 %, à 7 645,48. Le FTSE 250 a perdu 15,49 points, soit 0,1%, à 19 003,06, et l'AIM All-Share a gagné 0,24 point à 750,61.

Le Cboe UK 100 était en hausse de 0,5% à 765,04, le Cboe UK 250 était en baisse de 0,1% à 16427,56, et le Cboe Small Companies était en baisse de 0,1% à 14 671,14.

La livre était cotée à 1,2548 USD à la mi-journée mardi à Londres, en hausse par rapport à 1,2527 USD à la clôture des marchés boursiers lundi. L'euro s'est établi à 1,0732 dollar, en légère hausse par rapport à 1,0728 dollar. Face au yen, le dollar s'échangeait à 148,71 yens, en baisse par rapport à 148,80 yens.

Le ralentissement du secteur de la construction au Royaume-Uni s'est légèrement atténué au début de l'année, ont montré les données d'enquête mardi, avec l'optimisme atteignant son plus haut niveau depuis deux ans.

L'indice S&P Global UK des directeurs d'achat du secteur de la construction a atteint 48,8 points en janvier, contre 46,8 points en décembre. Il s'agit de la lecture la plus élevée depuis août 2023 et est supérieure au consensus du marché FXStreet de 47,3 points.

Cela dit, l'indice est resté en dessous du seuil crucial de 50,0 pour le cinquième mois consécutif.

Giulia Bellicoso de Capital Economics a déclaré que les données étaient "tirées par des améliorations dans les soldes des logements et des commerces".

"Malgré cela, les deux chiffres sont restés en dessous de la barre des 50 sans changement, et cette faiblesse devrait se poursuivre au cours des prochains mois alors que l'impact des taux d'intérêt élevés continue à se faire sentir", a averti Mme Bellicoso.

Les constructeurs de maisons ont légèrement augmenté à la suite de ces données. Persimmon et Taylor Wimpey ont tous deux augmenté de 0,4 %. Barratt Developments a légèrement augmenté de 0,2 %.

Ailleurs dans le FTSE 100, BP a bondi de 5,3% pour prendre la tête de l'indice.

BP a déclaré que les revenus ont chuté à 52,59 milliards de dollars au quatrième trimestre 2023, contre 70,36 milliards de dollars un an plus tôt. Le bénéfice trimestriel avant impôt a chuté à 1,10 milliard USD, contre 16,90 milliards USD.

Pour l'ensemble de l'année 2023, les recettes ont chuté de 14 %, passant de 248,89 milliards USD en 2022 à 213,03 milliards USD. Cependant, le bénéfice avant impôt a bondi de 54 %, passant de 15,41 milliards USD à 23,75 milliards USD.

Le bénéfice avant impôt a augmenté malgré la baisse des revenus, car BP a dépensé 119,31 milliards USD en achats en 2023, soit une baisse de 15 % par rapport aux 141,04 milliards USD en 2022. En outre, les dépréciations nettes et les pertes sur la vente d'activités ont considérablement diminué, passant de 30,52 milliards USD à 5,86 milliards USD.

BP a déclaré avoir achevé son rachat d'actions de 1,5 milliard de dollars vendredi, et a maintenant l'intention de lancer un nouveau rachat de 1,75 milliard de dollars, avant la publication de ses résultats du premier trimestre, prévue pour le 7 mai. Elle a l'intention de racheter pour 3,5 milliards de dollars d'actions au cours du premier semestre 2024.

BP a ajouté qu'elle prévoyait de procéder à des rachats d'actions d'une valeur d'au moins 14 milliards USD jusqu'en 2025, dans le cadre de son engagement à reverser au moins 80 % des flux de trésorerie excédentaires aux actionnaires.

"Bien que les bénéfices de l'année 2023 aient été inférieurs aux estimations, la forte performance du quatrième trimestre suggère que l'entreprise s'est accélérée à la fin de l'année dernière, ce qui constitue une bonne toile de fond pour la performance de l'année 2024. Il y a eu de bonnes nouvelles sur le commerce du gaz et sa ligne de commodité rentable, qui a vu les marges brutes monter en flèche, la société a également sauté dans le train de l'IA", a commenté Kathleen Brooks, analyste chez XTB.

Shell a légèrement augmenté de 1,0 % dans une lecture positive à travers.

D'autre part, le bookmaker Entain a perdu 2,8 %, ce qui l'a propulsé au bas de l'indice. Barclays a ramené l'action du propriétaire de Ladbrokes de "surpondérer" à "pondération égale".

Dans le FTSE 250, Renishaw a fait un bond de 19 %.

Le fournisseur de technologies de fabrication, d'instruments analytiques et d'appareils médicaux basé dans le Gloucestershire, en Angleterre, a déclaré que le bénéfice avant impôt avait chuté de 27 % pour atteindre 56,5 millions de livres sterling au cours des six mois qui se sont terminés le 31 décembre, contre 77,8 millions de livres sterling l'année précédente.

Le chiffre d'affaires a diminué de 4,9 %, passant de 347,7 millions de livres sterling l'année précédente à 330,5 millions de livres sterling.

Malgré ces résultats en baisse, Renishaw a maintenu son dividende à 16,8 pence par action.

Pour ce qui est de l'avenir, le directeur général, William Lee, a déclaré : "Nous nous attendons à une amélioration de nos résultats : "Nous prévoyons une amélioration de nos performances commerciales au cours du second semestre de l'exercice, à mesure que les conditions du marché s'améliorent et que nous continuons à saisir une série d'opportunités de croissance. Pour soutenir notre stratégie de croissance à travers le cycle, nous continuons à nous concentrer sur la productivité et à faire des investissements ciblés dans notre personnel, nos installations de production et notre portefeuille de nouveaux produits."

Sur l'AIM de Londres, Beeks Financial Cloud a fait un bond de 34 %.

Le fournisseur d'informatique en nuage et de connectivité a déclaré avoir remporté un certain nombre d'appels d'offres concurrentiels au cours du premier semestre de l'exercice 2024, et s'attend maintenant à ce que le commerce de l'exercice 2025 soit "significativement" supérieur aux attentes précédentes du conseil d'administration.

Beeks a noté qu'il a signé un contrat d'expansion de Proximity Cloud de 2,3 millions de dollars, ainsi qu'un contrat conditionnel avec "l'un des plus grands groupes boursiers au monde."

En Europe, le CAC 40 à Paris était en hausse de 0,2 %, tandis que le DAX 40 à Francfort était en baisse de 0,1 %.

À New York, l'ouverture des marchés boursiers a été mitigée. L'indice Dow Jones Industrial Average est en baisse de 0,2% et l'indice S&P 500 en baisse de 0,1%. Le Nasdaq Composite est quant à lui en hausse de 0,2%.

Le pétrole Brent était coté à 78,25 USD le baril à la mi-journée à Londres mardi, contre 77,11 USD en fin de journée lundi. L'or était coté à 2 025,69 USD l'once contre 2 019,86 USD.

Par Sophie Rose, reporter senior d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.