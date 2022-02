BP enregistre son meilleur bénéfice annuel en huit ans

LONDRES (Reuters) - BP a annoncé mardi un bénéfice de 12,85 milliards de dollars (11,27 milliards d'euros) en 2021, le plus élevé en huit ans, grâce au bond des prix du gaz naturel et du pétrole et la reprise progressive de l'économie mondiale suite à la pandémie.

Le fort redressement de BP, qui avait accusé une lourde perte en 2020, intervient alors que la société britannique a déclaré qu'elle prévoyait d'augmenter ses dépenses dans les énergies renouvelables et faibles en carbone.

"2021 montre que BP fait ce que nous avons dit que nous ferions - performer tout en se transformant", a déclaré le directeur général Bernard Looney dans un communiqué.

Le bénéfice sous-jacent au coût de remplacement, un indicateur très suivi par le marché, a atteint 4,1 milliards de dollars au quatrième trimestre, dépassant les attentes des analystes qui tablaient sur un bénéfice de 3,93 milliards de dollars.

Il s'agit du bénéfice trimestriel le plus important enregistré par BP depuis début 2013.

Les résultats trimestriels ont été soutenus par la hausse des prix et de la production de pétrole et de gaz, qui a été partiellement compensée par la faiblesse des activités de négoce et par l'impact de la hausse des coûts énergétiques sur des opérations telles que le raffinage, a déclaré BP.

La dette du groupe pétrolier a fortement diminué pour atteindre 30,6 milliards de dollars à la fin de l'année dernière, soit une baisse de 8,3 milliards de dollars par rapport à l'année précédente.

BP a maintenu son dividende à 5,46 centimes de dollars par action au titre du quatrième trimestre.

A la Bourse de Londres, l'action BP gagnait plus de 1% dans la matinée.

La major pétrolière a indiqué mardi qu'elle allait accélérer la mise en oeuvre de son objectif de neutralité carbone d'ici 2050. Elle prévoit désormais de réduire de moitié ses émissions issues des opérations d'ici 2030, contre une réduction de 30%-35% visée auparavant.

(Version française Elena Vardon, édité par Blandine Hénault)

par Ron Bousso