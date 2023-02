BP entre sur le marché de l'éolien offshore en Corée du Sud via une joint-venture

(Alliance News) - BP PLC a déclaré mercredi avoir formé une coentreprise avec Deep Wind Offshore pour rejoindre le marché de l'éolien offshore en Corée du Sud.

BP, une major pétrolière basée à Londres, a déclaré que dans le cadre de l'accord avec le développeur et propriétaire de projets d'éoliennes offshore basé en Norvège, elle a acheté une participation de 55% dans le portefeuille d'éoliennes offshore en phase initiale de Deep Wind Offshore. Celui-ci comprend quatre projets dans la péninsule coréenne et a le potentiel de générer une capacité allant jusqu'à 6 gigawatts.

BP a expliqué que le processus d'autorisation des quatre projets est en cours, des dispositifs de mesure du vent ayant été installés en 2021 et 2022. "BP et Deep Wind Offshore vont maintenant chercher à installer des systèmes de mesure du vent supplémentaires et à décrocher des licences d'exploitation d'électricité dans la période à venir", a-t-elle ajouté.

Matthias Bausenwein, vice-président senior de l'éolien offshore de bp, a déclaré : "La Corée du Sud est un marché exceptionnel pour étendre notre empreinte croissante dans le domaine de l'éolien offshore. Nous sommes très heureux de travailler avec un partenaire aussi solide que Deep Wind Offshore, qui a réussi à constituer une équipe locale solide et à développer ces projets en collaboration avec diverses parties prenantes coréennes. Nous sommes impatients de poursuivre le développement de ces gigawatts afin d'intégrer ces électrons dans le système énergétique plus large et de contribuer à la transition énergétique mondiale et sud-coréenne."

BP a ajouté : "La Corée du Sud vise à ce que près de 22% de son énergie provienne de sources renouvelables d'ici 2030 et devrait devenir une région leader en matière d'éoliennes offshore."

Les actions BP étaient en hausse de 0,1% à 560,70 pence chacune mercredi matin à Londres.

