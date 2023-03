BP envisage d'acquérir le contrôle de l'entreprise commune d'énergie solaire Lightsource BP -sources

Les discussions internes interviennent après que le directeur général Bernard Looney a ralenti le mois dernier la réorientation de BP vers le pétrole et le gaz, tout en s'engageant à augmenter de 8 milliards de dollars les dépenses consacrées aux énergies renouvelables et aux carburants à faible teneur en carbone d'ici 2030.

BP a acquis en 2017 une participation de 43 % dans Lightsource pour 200 millions de dollars et a augmenté sa participation à 50 % deux ans plus tard.

Une transaction valoriserait le portefeuille actuel de LSBP autour de 2 milliards de dollars, bien que le prix final puisse être nettement plus élevé en fonction de l'évaluation de ses activités à long terme, ont déclaré deux des sources.

"Le chiffre est dans l'œil de celui qui regarde", a déclaré à Reuters une source proche des négociations. "Tout dépend de ce que vous pensez être l'avenir du secteur de l'énergie solaire.

Un porte-parole de BP s'est refusé à tout commentaire. LSBP s'est refusé à tout commentaire.

LSBP, dont le siège est à Londres, a été fondée en 2010 par son directeur général Nick Boyle, qui détient la majorité des 50 % de parts en circulation, et est aujourd'hui l'un des principaux développeurs de projets solaires photovoltaïques au monde.

Elle a développé environ 9 gigawatts (GW) de projets et est actuellement présente dans 19 pays. Elle prévoit de développer 25 GW de projets solaires d'ici 2025, a déclaré M. Boyle à Reuters en octobre dernier.

LSBP reste dans une phase d'investissement important et, par conséquent, a déclaré à la fin de 2021 une perte totale de 173 millions de livres (211,5 millions de dollars), contre une perte de 22,3 millions de livres un an plus tôt, selon sa dernière déclaration.

DES COÛTS EN HAUSSE

BP développe également des projets solaires indépendamment de LSBP, notamment aux États-Unis où elle a acquis 9 gigawatts de projets solaires auprès de 7X Energy en 2021.

Le géant de l'énergie a envisagé d'augmenter sa participation dans LSBP à 80 % en 2019 selon les termes du contrat des deux sociétés, mais a opté pour une augmentation modeste à 50 %, en partie pour des raisons de coûts, selon une source.

L'acquisition du contrôle de LSBP permettrait à BP d'élargir son accès à la production d'énergie renouvelable, de simplifier la prise de décision sur les projets et les investissements et de la combiner avec sa production solaire interne, selon les sources.

Toutefois, la flambée des coûts des matières premières et du transport à la suite de la pandémie de coronavirus a fortement pesé sur la rentabilité des projets d'énergies renouvelables au cours de l'année écoulée.

Les discussions internes ont lieu alors que la responsable des énergies renouvelables et du gaz naturel de BP, Anja-Isabel Dotzenrath, procède à un examen des activités de BP dans le domaine de l'énergie solaire et éolienne terrestre, à la suite d'un remaniement des divisions de l'énergie éolienne en mer et de l'hydrogène au cours des derniers mois.

BP a modifié sa stratégie en matière d'énergies renouvelables depuis que Mme Dotzenrath, ancienne directrice générale de RWE Renewables, a pris ses fonctions il y a un an. Elle souhaite désormais utiliser la majeure partie de l'énergie solaire et éolienne qu'elle génère pour produire de l'hydrogène et des biocarburants, ainsi que pour alimenter son réseau mondial de recharge de véhicules électriques.

L'énergie solaire, y compris la part de BP dans LSBP, représentait 25,7 GW de l'ensemble des projets d'énergies renouvelables de BP, soit 43 GW à la fin de l'année dernière, selon les résultats annuels de l'entreprise. L'entreprise a pour objectif de porter sa capacité en matière d'énergies renouvelables à 50 GW d'ici à 2030.

(1 $ = 0,8178 livre)