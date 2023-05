BP envisage la vente de ses sociétés de capital-risque - Sky News

(Alliance News) - La division venture de BP PLC étudie la possibilité de vendre Lytt et Onyx Insight, ce qui pourrait rapporter des dizaines de millions de livres à la société, a rapporté Sky News vendredi.

Launchpad, une division de la major pétrolière basée à Londres, a commencé à contacter des acheteurs potentiels de Lytt et Onyx Insight au cours des dernières semaines.

Lytt transforme les données en connaissances, fournissant des services tels que la détection plus efficace des blocages dans les puits de pétrole. Sky News a noté que la technologie a été comparée à l'application d'identification musicale Shazam.

Des sources ont indiqué que BP cherchait également à vendre Onyx Insight, qui sert le secteur des énergies renouvelables. Le groupe en est propriétaire depuis 2017.

https://news.sky.com/story/oil-giant-bp-hoists-for-sale-sign-over-venture-arm-companies-12873523

Cette nouvelle intervient quelques jours après que BP a déclaré avoir commencé l'année 2023 en force, en réalisant un bénéfice au premier trimestre grâce à une hausse des revenus et à une réduction significative des dépréciations d'actifs.

En réponse, la major pétrolière basée à Londres a déclaré un dividende plus élevé et a annoncé un rachat d'actions de 1,75 milliard de dollars.

Le bénéfice avant impôt au coût de remplacement sous-jacent s'est élevé à 13,23 milliards USD au premier trimestre, après une perte de 20,40 milliards USD. Le bénéfice statutaire avant impôts s'est élevé à 12,63 milliards de dollars, contre une perte de 16,90 milliards de dollars.

Ce résultat s'explique par l'augmentation de 11 % du total des recettes et autres revenus, qui sont passés de 51,22 milliards d'USD à 56,95 milliards d'USD, tandis que les dépréciations nettes et les pertes sur la vente d'entreprises et d'actifs immobilisés ont diminué, passant de 26,03 milliards d'USD à 88 millions d'USD.

BP a précédemment déclaré que Launchpad "jouera un rôle important dans l'ambition de BP de devenir une entreprise nette zéro d'ici 2050 ou plus tôt, et d'aider le monde à atteindre le zéro net".

BP a refusé de commenter les cessions, selon Sky News.

Par Greg Rosenvinge, journaliste à Alliance News

