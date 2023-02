BP fait grimper l'indice FTSE 100 grâce à l'augmentation de son bénéfice annuel

(Alliance News) - Le FTSE 100 a ouvert en hausse mardi, soutenu par une année exceptionnelle pour BP, tandis que les indices boursiers plus axés sur le marché intérieur britannique à Londres ont connu des difficultés.

L'indice à grande capitalisation était en hausse de 33,89 points, soit 0,4 %, à 7 870,60. Le FTSE 250 était en baisse de 31,42 points, 0,2%, à 20 377,96, et le AIM All-Share était en baisse de 2,51 points, 0,3%, à 881,28.

Le Cboe UK 100 était en hausse de 0,5 % à 787,20, le Cboe UK 250 était en baisse de 0,1 % à 17 783,05, et le Cboe Small Companies était en légère hausse à 14 144,98.

Les pairs européens du FTSE 100 n'ont pas bénéficié d'un tel coup de pouce pétrolier et étaient en baisse tôt mardi. Le CAC 40 à Paris était en baisse de 0,1%, et le DAX 40 à Francfort était en baisse de 0,2%.

Le dollar a connu un panorama mitigé tôt mardi. La livre sterling était cotée à 1,2018 USD, soit un niveau inférieur à celui de 1,2026 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres lundi. L'euro s'est négocié à 1,0718 USD, en baisse par rapport à 1,0737 USD.

Toutefois, contre le yen, le dollar était coté à 131,78 JPY, en baisse par rapport à 132,80 JPY.

New York a terminé en baisse lundi, avec le Dow Jones Industrial Average en baisse de 0,1%, le S&P 500 en baisse de 0,6%, et le Nasdaq Composite en baisse de 1,0%.

En Asie, mardi, l'indice Nikkei 225 a clôturé en légère baisse à Tokyo. En Chine, le Shanghai Composite a progressé de 0,3 %, tandis que l'indice Hang Seng à Hong Kong a ajouté 0,4 %.

L'indice boursier S&P/ASX 200 de Sydney a clôturé en baisse de 0,5 %, après que la banque centrale du pays a relevé ses taux d'intérêt de 25 points de base pour les porter à 3,35 % - un sommet en 10 ans.

Dans l'actualité économique britannique, la croissance des ventes au détail a ralenti le mois dernier, les consommateurs limitant leurs dépenses dans un contexte d'inflation galopante.

Selon le dernier tracker British Retail Consortium-KPMG, les ventes au détail britanniques ont augmenté de 4,2 % sur un an en janvier. La croissance a nettement ralenti par rapport aux 12 % enregistrés un an plus tôt. Elle est également inférieure à la moyenne sur trois mois de 5,2 %. À périmètre constant, les ventes ont augmenté de 3,9 % en glissement annuel en janvier, ce qui est plus lent que la moyenne sur trois mois de 4,9 %.

"Janvier a presque toujours tendance à connaître un ralentissement saisonnier des ventes au détail, alors que l'éclat du Golden Quarter s'estompe et que la gueule de bois de Noël s'installe", a déclaré Victoria Scholar, d'Interactive Investor.

"Avec une inflation à deux chiffres, des taux hypothécaires en hausse, une faible confiance des consommateurs et une croissance atone, les détaillants sont dans une situation difficile, essayant désespérément d'attirer les clients par des offres et des remises, ce qui accentue la pression sur les marges."

Pendant ce temps, les prix des maisons au Royaume-Uni sont restés stables en janvier, selon l'indice des prix des maisons de Halifax. Cela fait suite à une baisse mensuelle de 1,3 % en décembre et à une baisse de 2,4 % en novembre. La propriété britannique typique coûte maintenant 281 684 GBP, peu de changement par rapport aux 281 713 GBP de décembre.

Sur une base annuelle, les prix ont augmenté de 1,9 % - le plus faible niveau de croissance de ces trois dernières années. En décembre, les prix ont connu une croissance annuelle de 2,1 %. Par rapport au sommet atteint en août, les prix des maisons au Royaume-Uni sont inférieurs de 4,2 %.

À Londres, BP a été le plus performant, en hausse de 3,7 %. La major pétrolière a déclaré que le bénéfice de remplacement sous-jacent avait plus que doublé en 2022, en raison de l'augmentation des ventes de gaz naturel et de pétrole due à la hausse des prix.

BP a déclaré que le bénéfice de remplacement sous-jacent de 2022 s'élevait à 27,65 milliards USD, multiplié par rapport à 12,82 milliards USD en 2021, ou à 46,04 milliards USD par rapport à 22,34 milliards USD avant intérêts et impôts.

Ce résultat a été soutenu par la hausse du bénéfice sous-jacent avant impôts du CR dans le gaz et l'énergie à faible teneur en carbone, qui est passé de 7,53 milliards USD à 16,06 milliards USD, et de 10,29 milliards USD à 20,22 milliards USD dans la production et les opérations pétrolières.

Au cours des trois mois qui se sont terminés le 31 décembre, le bénéfice sous-jacent avant impôts a augmenté de 32% pour atteindre 9,32 milliards de dollars contre 7,05 milliards de dollars un an plus tôt ; pour le gaz et l'énergie à faible teneur en carbone, il a augmenté de 43% pour atteindre 3,15 milliards de dollars contre 2,21 milliards de dollars ; et pour la production et les opérations pétrolières, il a augmenté de 10% pour atteindre 4,43 milliards de dollars contre 4,02 milliards de dollars.

Sur l'ensemble de l'année, les performances de BP ont grimpé en flèche, en raison de la hausse des prix du gaz naturel et du pétrole tout au long de l'année.

Pour l'ensemble de l'année 2022, le chiffre d'affaires et les autres produits d'exploitation se sont élevés à 241,39 milliards USD, soit une hausse de 53% par rapport aux 157,74 milliards USD de 2021, tandis que le bénéfice avant impôts a reculé à 18,04 milliards USD, contre 18,08 milliards USD, en raison d'une dépréciation nette et de pertes sur la vente d'activités et d'immobilisations, ainsi que d'une hausse des achats et des autres dépenses.

Pour l'avenir, BP a déclaré s'attendre à ce que les prix du pétrole soient soutenus par la reprise de la demande en Chine. Pour les prix du gaz, BP a déclaré que les perspectives dépendent du rythme de la reprise de la demande chinoise et des conditions météorologiques dans l'hémisphère nord.

"Les résultats soulignent également la nature cyclique de l'entreprise et, en particulier, le fait que lorsque les temps sont bons, ils sont vraiment très bons", a déclaré Richard Hunter d'Interactive Investor.

Le pair pétrolier Shell a ajouté 1,7% dans une lecture positive.

Le pétrole Brent s'échangeait à 82,44 USD le baril tôt mardi, contre 79,90 USD lundi soir. L'or était coté à 1 874,83 USD l'once, en hausse par rapport à 1 868,01 USD.

Dans l'indice FTSE 250, Auction Technology a gagné 5,4 %, après avoir annoncé l'acquisition d'un site américain d'annonces de ventes immobilières.

La société de vente aux enchères en ligne a acheté Vintage Software, qui opère sous le nom de estatesales.net, dans le cadre d'une transaction de 40 millions USD. L'acquisition devrait avoir un effet relutif sur le bénéfice ajusté du groupe pour l'exercice en cours.

À l'autre extrémité du classement des valeurs moyennes de Londres, Morgan Advanced Materials a perdu 6,9 %.

Le fabricant de produits industriels spécialisés a prévenu qu'il s'attendait à des coûts exceptionnels de l'ordre de 8 à 12 millions de GBP suite à la cyberattaque dont il a été victime le mois dernier.

En raison des perturbations causées par cette attaque, Morgan s'attend à ce que le bénéfice d'exploitation ajusté pour 2023 soit inférieur d'environ 10 % à 15 % aux prévisions précédentes. De manière plus positive, Morgan s'attend à ce que sa performance commerciale annuelle de 2022 soit légèrement supérieure aux attentes du marché.

La société a repoussé la publication de ses résultats pour 2022, qui seront désormais publiés d'ici la fin avril.

Sur l'AIM, Smartspace Software a bondi de 15 %.

Le fournisseur de logiciels axés sur le bâtiment a déclaré que le chiffre d'affaires pour l'exercice clos le 31 janvier était en hausse de 36 %, passant de 5,1 millions de GBP à 7,0 millions de GBP.

L'entreprise a déclaré que la perte ajustée avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement devrait être supérieure aux prévisions du consensus du marché.

"Nous avons continué à faire de bons progrès malgré des indicateurs macroéconomiques et un environnement inflationniste difficiles. Même en dépit des vents contraires économiques et de l'agitation du marché, nous pensons que nous sommes dans une bonne position et sur la bonne voie pour assurer une croissance soutenue de l'entreprise à l'avenir", a déclaré le PDG Frank Beechinor.

Toujours dans le calendrier économique de mardi, le président américain Joe Biden prononcera son discours sur l'état de l'Union mardi soir à Washington.

