BP finalise l'acquisition d'Archaea Energy pour 3,3 milliards USD

(Alliance News) - BP PLC a déclaré mercredi avoir finalisé l'acquisition d'Archaea Energy Inc, qu'elle avait annoncée en octobre.

L'acquisition, d'un montant de 3,3 milliards de dollars, s'inscrit dans le cadre de la volonté de BP de développer ses activités dans le domaine de la bioénergie.

Dave Lawler, président et président de bp America a déclaré : "Nous voyons une énorme opportunité de développer notre activité bioénergétique en intégrant pleinement Archaea à bp. Le talent, l'expertise et la passion de leur équipe leur ont permis d'atteindre une croissance incroyable jusqu'à présent, et nous sommes ravis de soutenir le prochain chapitre en accord avec notre stratégie."

BP a expliqué : "La bioénergie est l'un des cinq moteurs de croissance de transition stratégiques que bp entend développer rapidement au cours de cette décennie. bp prévoit que les investissements dans ses activités de croissance de transition atteindront plus de 40 % de ses dépenses d'investissement annuelles totales d'ici 2025, avec l'objectif de porter ce pourcentage à environ 50 % d'ici 2030."

Il y a deux mois, la major pétrolière londonienne a déclaré que l'acquisition accélérera la croissance de son moteur de croissance stratégique de transition bioénergétique.

Le 17 octobre, BP a déclaré qu'il paierait 26 USD par action Archaea, soit une prime de 54 % par rapport au cours de clôture de la cotation à la Bourse de New York le 14 octobre et une prime de 38 % par rapport à son cours moyen sur les 30 jours précédant le 17 octobre.

Basée à Houston, au Texas, Archaea exploite 50 installations de conversion de gaz naturel renouvelable et de gaz de décharge en énergie à travers les États-Unis, "avec un pipeline de développement soutenant un potentiel d'environ cinq fois les volumes de GNR d'ici 2030", avait noté BP il y a deux mois.

Une fois intégrée, l'acquisition devrait avoir un effet relutif sur le bénéfice et le flux de trésorerie disponible par action, et offrir des "rendements à deux chiffres".

L'achat permettra de doubler le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement que BP attend du biogaz pour le porter à environ 2 milliards USD d'ici 2030. Il soutient également une augmentation de l'objectif de la firme pétrolière, à savoir que l'Ebitda des activités de croissance en transition atteigne plus de 10 milliards USD d'ici 2030, contre 9 à 10 milliards USD auparavant.

Les actions BP ont augmenté de 2,7 % à 487,86 pence chacune à Londres mercredi après-midi.

