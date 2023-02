BP investit 1 milliard USD dans des points de recharge de véhicules électriques aux États-Unis d'ici 2030

(Alliance News) - BP PLC a annoncé mercredi qu'il allait investir 1 milliard de dollars dans des stations de recharge pour véhicules électriques à travers les Etats-Unis d'ici 2030.

La major pétrolière basée à Londres a déclaré que cela aidera Hertz Corp, société de location de véhicules basée à Estero, en Floride, à atteindre son objectif d'expansion des locations de VE. L'investissement vise à apporter une infrastructure de recharge rapide aux sites Hertz dans les grandes villes telles que Austin, Boston, Chicago, Houston, Miami, New York City, San Francisco et Washington, DC, bien qu'elle n'ait pas précisé le nombre de nouvelles stations du programme.

BP a expliqué : "Un certain nombre des installations de recharge rapide comprendront des emplacements gigahubs. Il s'agit de hubs de recharge rapide à grande échelle, tels qu'un emplacement précédemment annoncé par bp et Hertz à l'aéroport international de Los Angeles. Les hubs serviront les chauffeurs de covoiturage et de taxi, les clients de la location de voitures et le grand public dans des lieux à forte demande, comme les aéroports. Le développement sera informé par la télématique de la flotte de voitures connectées de Hertz."

BP a déclaré qu'elle dispose actuellement de 22 000 points de charge de VE dans le monde et vise plus de 100 000 points de charge d'ici 2030. Elle n'a pas précisé combien d'entre eux se trouvent aux États-Unis.

Mercredi, le gouvernement américain a annoncé que Tesla Inc. avait accepté de rendre au moins 7 500 de ses chargeurs de VE dans tout le pays accessibles aux véhicules autres que ceux de Tesla d'ici la fin 2024. L'administration du président américain Joe Biden a établi des plans pour ajouter 500 000 chargeurs EV à travers le pays d'ici 2030.

Les actions bp étaient en baisse de 0,6 % à 556,20 pence chacune à Londres jeudi matin. L'action Tesla était en hausse de 1,2% à 216,83 USD dans le pré-marché de New York.

Par Tom Budszus, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.