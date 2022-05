BP obtient le soutien de ses actionnaires pour sa stratégie climatique

Les actionnaires de BP ont soutenu jeudi la stratégie climatique de la société énergétique, tandis que moins d'investisseurs que l'année dernière ont soutenu une résolution déposée par un groupe d'activistes demandant une action plus rapide pour lutter contre le changement climatique.

Le vote lors de l'assemblée générale annuelle de BP s'est déroulé alors que le gouvernement britannique faisait face à une pression croissante pour frapper BP et ses rivaux d'une taxe exceptionnelle après que les sociétés d'énergie aient affiché une hausse des bénéfices grâce à la flambée des prix du pétrole et du gaz ces dernières semaines.

Le directeur général de BP, Bernard Looney, a déclaré lors de la réunion qu'une taxe exceptionnelle ne modifierait pas les plans d'investissement de 18 milliards de livres (22 milliards de dollars) de la société en Grande-Bretagne jusqu'en 2030, mais que l'instabilité fiscale serait disruptive à plus long terme.

La stratégie de transition énergétique de BP comprend la réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant de la production et de la vente de pétrole, de gaz et d'autres produits à un niveau net zéro d'ici 2050, avec un certain nombre d'objectifs à court et moyen terme.

La société basée à Londres prévoit également de réduire de 40 % sa production de pétrole et de gaz et de multiplier par 20 ses activités dans le domaine de l'énergie renouvelable d'ici 2030.

La résolution non contraignante sur la stratégie climatique de la société a obtenu le soutien de 88,53 % des actionnaires, selon les résultats officiels.

Les objectifs climatiques de BP sont "relativement ambitieux", mais "d'autres informations et un renforcement des objectifs seront nécessaires pour convaincre la plupart des investisseurs que sa stratégie est cohérente" avec les objectifs soutenus par l'ONU de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius au-dessus des niveaux préindustriels, a déclaré Bruce Duguid, responsable de l'intendance de la société d'investissement Hermes EOS, lors de l'assemblée.

Une résolution déposée par le groupe d'actionnaires activistes Follow This, qui exhortait BP à fixer des objectifs de réduction des émissions "inspirants", et à laquelle s'opposait le conseil d'administration de la société, a obtenu le soutien de 14,86 % des actionnaires.

Ce chiffre est inférieur au soutien de 20,6 % obtenu l'année dernière pour une résolution similaire déposée par Follow This.

"Le court-termisme des investisseurs, alimenté par les bénéfices exceptionnels actuels de BP, pourrait avoir prévalu sur le risque à moyen terme de destruction de valeur causé par la crise climatique, a déclaré Mark van Baal, fondateur de Follow This, dans un communiqué.