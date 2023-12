Le conseil d'administration de BP a présélectionné le directeur général par intérim Murray Auchincloss et deux femmes cadres supérieurs comme candidats internes pour remplacer Bernard Looney au poste de directeur général, ont déclaré à Reuters trois sources de l'entreprise et de l'industrie.

BP a été plongé dans la tourmente après la démission de M. Looney le 12 septembre pour avoir omis de divulguer ses relations avec des employés et n'avoir pas mis en place un plan de succession clair.

Le comité du personnel et de la gouvernance de la société, sous la direction de Helge Lund, président de BP, se concentre désormais en interne sur Auchincloss, Carol Howle, responsable du commerce et du transport maritime, et Emma Delaney, responsable des clients et des produits, ont déclaré les sources.

Le comité, qui devrait prendre une décision dans les semaines à venir, envisage également des candidats externes, selon les sources.

Howle ou Delaney deviendrait la première femme à diriger l'une des cinq principales compagnies pétrolières et gazières occidentales.

Une nomination interne indiquerait également que le conseil d'administration soutient la poursuite de la stratégie actuelle de BP, qui vise à réduire les émissions de carbone, à développer les énergies renouvelables et la capacité de production de carburants propres tout en réduisant la production de pétrole et de gaz d'ici à 2030, ont indiqué les sources.

La nomination devrait être annoncée au cours du premier trimestre de l'année prochaine, a rapporté Reuters au début du mois en citant des sources industrielles.

Un porte-parole de BP a déclaré que "le processus de nomination d'un nouveau PDG est en cours. Nous ne ferons aucun commentaire sur les détails ou sur les spéculations concernant les candidats potentiels".

BP avait précédemment déclaré qu'elle prendrait en considération des candidats internes et externes.

Auchincloss, Howle et Delaney sont tous membres de l'équipe de direction de BP et ont été nommés par Looney après sa prise de fonction en février 2020.

Selon plusieurs analystes et investisseurs, M. Auchincloss est considéré comme le choix le plus probable parmi les trois, compte tenu de son expérience à la tête de l'entreprise et de sa collaboration avec les investisseurs et le conseil d'administration.

Il a joué un rôle clé dans la formulation des changements apportés par M. Looney à la stratégie de l'entreprise en février, notamment en ralentissant le retrait de BP du pétrole et du gaz et en réduisant les dépenses consacrées aux énergies renouvelables dans le but d'améliorer les rendements.

"Nous considérons que la confirmation (d'Auchincloss) est importante symboliquement pour montrer que le navire est stable", a déclaré Biraj Borkhataria, analyste chez RBC Capital Markets, ajoutant qu'un choix externe pourrait ajouter à l'incertitude.

Cependant, l'association étroite d'Auchincloss avec Looney pourrait jouer en sa défaveur, ont déclaré deux sources de BP.

Howle a plus de 20 ans d'expérience chez BP et a occupé plusieurs postes de direction dans l'une des plus grandes divisions de négoce d'énergie au monde, devenant le chef de bureau de l'ancien PDG Bob Dudley avant de rejoindre l'équipe de direction de Looney en 2020.

Mme Delaney travaille chez BP depuis 1995, où elle a occupé des fonctions marketing et commerciales au Moyen-Orient et en Asie. Elle a rejoint l'équipe de direction de transition de Looney en 2019 et est ensuite devenue responsable des clients et des produits, un marché de croissance clé dans la stratégie de BP en raison de son vaste réseau de stations-service et de stations de recharge.

Le départ de Looney a déclenché une enquête sur ses relations passées impliquant un cabinet d'avocats externe et n'a pas laissé de plan de succession clair en place.

BP a annoncé la semaine dernière qu'elle récupérerait 40 millions de dollars sur la rémunération de M. Looney, après avoir conclu qu'il avait menti sur ses relations avec les employés.