BP prévoit de jauger l'expansion du port d'énergie verte en Allemagne

(Alliance News) - BP PLC a déclaré mercredi qu'il évaluait l'expansion du port vert allemand avec une nouvelle plateforme d'hydrogène.

La major pétrolière basée à Londres a déclaré que le projet basé à Wilhelmshaven, en Basse-Saxe, en mer du Nord, pourrait fournir jusqu'à 130 000 tonnes d'hydrogène à faible teneur en carbone à partir d'ammoniac vert par an à partir de 2028.

Patrick Wendeler, directeur général de BP Europa SE, a déclaré : "Chez bp, nous avons l'expertise et la capacité de couvrir toute la chaîne de valeur de la production d'hydrogène vert, y compris la conversion en dérivés comme l'ammoniac, le transport, puis la reconversion pour fournir de l'hydrogène vert aux clients et aux endroits qui en ont besoin. Ce développement contribuerait à créer une plus grande indépendance énergétique pour nos clients allemands à travers une gamme de produits énergétiques à faible teneur en carbone."

Christian Meyer, ministre de l'environnement de l'État allemand de Basse-Saxe, a ajouté : "Pour rester compétitif et résilient en tant que site industriel à long terme, nous devons garantir un approvisionnement énergétique abordable, neutre sur le plan climatique et décroché. Pour ce faire, il est important de diversifier nos sources d'approvisionnement et de créer moins de dépendances. Le nouveau centre d'hydrogène proposé par bp à Wilhelmshaven peut jouer un rôle important à cet égard. En même temps, il fait progresser la transition énergétique en Allemagne et renforce Wilhelmshaven en tant que plaque tournante importante pour l'importation d'énergie verte et renouvelable.

Les actions BP étaient en baisse de 0,1% à 484,26 pence chacune à Londres mercredi matin.

