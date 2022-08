BP prévoit de redémarrer le système d'alimentation de la raffinerie de Whiting (Indiana) dans quelques jours -sources

Les équipes de réparation ont fait des progrès significatifs dans la remise en service des chaudières de la raffinerie, ont indiqué les sources.

"L'équipe travaille avec diligence pour rétablir les opérations de la raffinerie dans les prochains jours", a déclaré Christina Audisho, porte-parole de BP, dans un communiqué envoyé par courriel.

Audisho a ajouté que la société "a déployé toutes les ressources disponibles pour rétablir la production dès que possible."

Un incendie survenu mercredi sur un seul système électrique de la raffinerie a mis hors service plusieurs unités et fermé le système d'eau de refroidissement de la raffinerie, obligeant l'ensemble de la raffinerie - la plus grande du Midwest américain - à être temporairement mise à l'arrêt.

BP a fait appel à presque tous les employés de la raffinerie pour travailler au rétablissement de la production alors que la saison des récoltes d'automne commence.

"Ce n'est pas un événement qui dure des mois", a déclaré l'une des sources. "C'est un événement qui dure plusieurs jours".

Les prix des carburants ont continué à augmenter sur le marché de Chicago lundi en raison de l'incertitude sur le statut de la raffinerie de Whiting, selon les traders.

L'essence CBOB de Chicago a gagné 11,99 cents, s'échangeant 13,99 cents par gallon au-dessus des contrats à terme, tandis que le diesel à très faible teneur en soufre de Chicago a peu changé, s'échangeant 22 cents par gallon au-dessus des contrats à terme de diesel, selon les traders.

En raison de la fermeture de Whiting, l'Agence américaine de protection de l'environnement a renoncé jusqu'au 15 septembre aux réglementations fédérales concernant la volatilité du carburant sur l'essence vendue en Illinois, Indiana, Michigan et Wisconsin, afin de faciliter l'approvisionnement en carburant.

Le département américain des transports a accordé une exemption aux règles relatives au temps de conduite maximum pour les chauffeurs de camions transportant de l'essence, du diesel, du carburéacteur et d'autres produits pétroliers raffinés vers les quatre États.

Whiting est la sixième plus grande raffinerie des États-Unis en termes de capacité et la plus grande de la société dans le pays, selon l'U.S. Energy Information Administration.