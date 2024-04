(Alliance News) - BP PLC a déclaré mardi qu'il s'attendait à ce que la production en amont du premier trimestre soit supérieure à celle de la période de trois mois précédente, mais a averti que la baisse des prix nuirait à la performance dans d'autres domaines.

Les actions de BP ont augmenté de 1,9% à 519,50 pence à Londres mardi matin. L'indice FTSE 100 était en hausse de 0,1 %.

La major pétrolière et gazière basée à Londres a déclaré que la production en amont au cours du trimestre se terminant en mars devrait être plus élevée par rapport au trimestre précédent, avec une production plus élevée dans le secteur de la production et des opérations pétrolières et légèrement plus élevée dans le secteur du gaz et de l'énergie à faible teneur en carbone.

Cependant, dans le segment du gaz et de l'énergie à faible teneur en carbone, la baisse des prix du gaz par rapport au trimestre précédent devrait avoir un impact négatif de l'ordre de 200 à 400 millions de dollars, a déclaré BP.

La dévaluation de la livre égyptienne devrait également avoir un impact négatif d'environ 200 millions de dollars.

Dans le segment de la production et des opérations pétrolières, la baisse des réalisations par rapport au trimestre précédent devrait avoir un impact négatif de l'ordre de 300 millions à 600 millions de dollars, a commenté BP.

Cela comprend des décalages de prix sur la production dans le Golfe du Mexique et les Émirats arabes unis, ainsi que des baisses de prix du gaz naturel hors Hub Henry, a déclaré BP.

Le prix du baril de pétrole Brent s'est établi en moyenne à 83,16 USD au premier trimestre 2024, contre 84,34 USD au cours des trois derniers mois de 2023, a noté BP.

Le résultat de la commercialisation et du négoce de gaz devrait être solide après un résultat élevé au quatrième trimestre 2023, a déclaré BP.

BP a ajouté que le segment des clients et des produits devrait être impacté par plusieurs facteurs par rapport aux trois mois précédents.

Pour les produits, il s'agit notamment de l'amélioration des marges de raffinage réalisées, qui devrait se traduire par un bénéfice de l'ordre de 100 à 200 millions de dollars, d'un niveau d'activité de révision nettement inférieur à celui du trimestre précédent, compensé par les impacts de la panne de courant du 1er février à l'échelle de l'usine de la raffinerie de Whiting.

En ce qui concerne les clients, BP a fait état d'une baisse significative des marges sur les carburants, d'une baisse saisonnière des volumes et de l'absence d'effets positifs ponctuels qui avaient eu un impact sur le trimestre précédent.

Pour l'ensemble de l'année, BP prévoit des dépenses d'investissement d'environ 16 milliards d'USD, avec une pondération au second semestre.

La dette nette devrait augmenter au premier trimestre, principalement en raison d'une augmentation du fonds de roulement et de l'échelonnement des dépenses d'investissement, des cessions et d'autres produits, conformément aux prévisions antérieures, a indiqué la société.

Cette nouvelle intervient après que le producteur de pétrole concurrent Shell a déclaré vendredi que les activités de sa division gaz ont chuté après une fin d'année "exceptionnelle". Les performances de la division resteront "solides", a déclaré Shell.

BP devrait publier ses résultats du premier trimestre le 7 mai.

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

