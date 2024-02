(Alliance News) - Les actions à Londres sont appelées à ouvrir en hausse, avant une série d'indices des directeurs d'achat de la construction de la zone euro, du Royaume-Uni et de l'Allemagne.

La croissance des ventes au détail au Royaume-Uni s'est ralentie en janvier, selon les données du British Retail Consortium et de KPMG. Le total des ventes au détail au Royaume-Uni entre le 31 décembre et le 27 janvier a augmenté de 1,2% en glissement annuel, ce qui représente une décélération par rapport à la croissance de 4,2% enregistrée en janvier de l'année précédente.

En ce qui concerne les nouvelles entreprises, la major pétrolière BP a annoncé un nouveau rachat d'actions, malgré une baisse de son bénéfice trimestriel et annuel.

Voici ce qu'il faut savoir à l'ouverture du marché londonien :

----------

MARCHÉS

----------

FTSE 100 : en hausse de 0,7% à 7 665,00

----------

Hang Seng : en hausse de 4,0 % à 16 128,15

Nikkei 225 : clôture en baisse de 0,5% à 36 160,66

S&P/ASX 200 : clôture en baisse de 0,6 % à 7 581,60

----------

DJIA : clôture en baisse de 274,30 points, 0,7%, à 38 380,12

S&P 500 : clôture en baisse de 15,80 points, 0,3%, à 4 942,81

Nasdaq Composite : clôture en baisse de 31,28 points, 0,2%, à 15 597,68

----------

EUR : en hausse à 1,0752 USD (1,0728 USD)

GBP : hausse à 1,2551 USD (1,2527 USD)

USD : baisse à 148,43 JPY (148,80 JPY)

Or : en hausse à 2 026,98 USD l'once (2 019,86 USD)

(Brent : en hausse à 78,06 USD le baril (77,11 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

----------

ÉCONOMIE

----------

Les événements économiques clés de mardi sont encore à venir :

08:30 EST Permis de bâtir au Canada

10:00 EST Canada Ivey PMI

13:00 EST Canada Gouverneur de la Banque du Canada Tiff Macklem parle

09:30 CET Zone euro : indice PMI de la construction

11:00 CET Ventes au détail dans la zone euro

11:00 CET Attentes d'inflation des consommateurs de la zone euro

09:30 CET PMI de la construction en France

08:00 CET Allemagne commandes d'usine

09:30 CET PMI de la construction en Allemagne

09:30 CET Allemagne nouvelles immatriculations de voitures

09:30 GMT PMI de la construction au Royaume-Uni

08:55 EST Indice Redbook américain

----------

La croissance des ventes au détail au Royaume-Uni s'est ralentie en janvier, selon les données du British Retail Consortium et de KPMG. Le total des ventes au détail au Royaume-Uni entre le 31 décembre et le 27 janvier a augmenté de 1,2 % en glissement annuel, soit un ralentissement par rapport à la croissance de 4,2 % enregistrée en janvier 2023. La croissance des ventes de produits alimentaires s'est ralentie pour atteindre 6,3 % au cours des trois mois précédant janvier, contre 8,0 % l'année précédente. Dans le même temps, les ventes de produits non alimentaires ont baissé de 1,8 % en rythme annuel au cours des trois mois précédant janvier. Helen Dickinson, directrice générale du British Retail Consortium, a déclaré : "La baisse de l'inflation et la faible demande des consommateurs ont entraîné un ralentissement de la croissance des ventes au détail. Si les soldes de janvier ont contribué à stimuler les dépenses au cours des deux premières semaines, cette tendance ne s'est pas maintenue tout au long du mois. Les achats plus importants, tels que les meubles, les appareils ménagers et les appareils électriques, sont restés faibles alors que la hausse du coût de la vie se poursuit pour la troisième année consécutive. En raison des températures plus douces, les ventes de vêtements, en particulier les vêtements d'hiver et les chaussures, ont enregistré des résultats médiocres. Les nouvelles sont meilleures pour les produits de santé et de beauté, qui ont continué à se vendre extrêmement bien".

----------

Le secteur irlandais des services a perdu tout son élan au début de l'année 2024, sur fond de ralentissement des nouvelles affaires, selon les résultats de l'enquête sur l'indice des directeurs d'achat de S&P Global, publiés mardi. L'indice d'activité des services de l'AIB Ireland est tombé à 50,5 points en janvier, contre 53,2 en décembre. La lecture du mois dernier était à peine au-dessus de la marque de 50 points sans changement et la plus faible depuis mars 2021. En 2023, l'indice moyen du secteur des services irlandais s'élevait à 55,5 points, ce qui est beaucoup plus élevé. "Les entreprises irlandaises ont continué à signaler des niveaux croissants de nouvelles affaires, mais le rythme de croissance s'est ralenti en janvier pour devenir le deuxième plus faible en 13 mois ", a commenté David McNamara, économiste en chef de l'AIB.

----------

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

----------

Barclays réduit Entain à 'equal weight' (overweight) - objectif de prix 1.070 (1.120) pence

----------

Berenberg démarre SThree avec 'buy' - objectif de prix 550 pence

----------

ENTREPRISES - FTSE 100

----------

BP a qualifié l'année 2023 d'"année de livraison" à la suite de ses résultats annuels. Au quatrième trimestre, le chiffre d'affaires a chuté à 52,59 milliards de dollars, contre 70,36 milliards de dollars un an plus tôt. Le bénéfice avant impôt a chuté à 1,10 milliard de dollars, contre 16,90 milliards de dollars l'année précédente. Sur l'ensemble de l'année, les recettes ont chuté à 213,03 milliards de dollars, contre 248,89 milliards de dollars l'année précédente. Le bénéfice avant impôt est passé de 15,41 milliards de dollars à 23,75 milliards de dollars. À la suite de ces résultats, BP a versé un dividende trimestriel par action de 7,27 cents US, contre 6,61 cents US. Cela porte le dividende annuel à 28,42 cents, contre 24,08 cents. La société a indiqué qu'elle avait achevé un rachat d'actions de 1,5 milliard de dollars le 2 février et qu'elle avait maintenant l'intention de lancer un rachat d'actions de 1,75 milliard de dollars, avant la publication de ses résultats du premier trimestre. Elle a l'intention de racheter pour 3,5 milliards de dollars d'actions au cours du premier semestre 2024. Le directeur général Murray Auchincloss a déclaré : "Rétrospectivement, 2023 a été une année de solides performances opérationnelles, avec une réelle dynamique de livraison dans l'ensemble de l'entreprise. Et si nous regardons vers l'avenir, notre destination reste inchangée - de l'IOC à l'IEC - axée sur la croissance de la valeur de BP. Nous sommes confiants dans notre stratégie, dans notre capacité à devenir une entreprise plus simple, plus ciblée et à plus forte valeur ajoutée, et nous nous engageons à accroître la valeur à long terme pour nos actionnaires".

----------

GSK a déclaré que l'essai de phase 3 Dreamm-7 montre que l'association Blenrep a presque triplé la survie médiane sans progression par rapport à l'association de soins standard chez les patients atteints de myélome multiple récidivant/réfractaire. Le laboratoire pharmaceutique a noté une réduction de 59% du risque de progression de la maladie ou de décès chez les patients traités par l'association Blenrep par rapport à l'association standard de soins daratumumab. Par ailleurs, GSK a indiqué que sa demande d'homologation du Shingrix pour la prévention du zona chez les adultes à risque âgés de 18 ans et plus a été acceptée pour examen par l'Administration nationale des produits médicaux de la Chine. Le Shingrix a déjà été approuvé en Chine pour les adultes âgés de 50 ans et plus. Enfin, Arexvy, le vaccin contre le VRS de GSK, a été accepté pour examen prioritaire aux États-Unis pour la prévention de la maladie à VRS chez les adultes âgés de 50 à 59 ans présentant un risque accru. Cette demande est étayée par les résultats positifs d'un essai de phase 3 montrant une réponse immunitaire et un profil de tolérance acceptable dans cette population.

----------

ENTREPRISES - FTSE 250

----------

Renishaw a déclaré qu'au cours du semestre clos le 31 décembre, le chiffre d'affaires a chuté de 5 %, passant de 347,7 millions de livres sterling l'année précédente à 330,5 millions de livres sterling. Le bénéfice statutaire avant impôt a chuté de 27 %, passant de 77,8 millions de livres sterling à 56,5 millions de livres sterling. À la suite de ces résultats, Renishaw a laissé son dividende inchangé à 16,8 pence. Le PDG, William Lee, a déclaré : "Nous nous attendons à une amélioration de nos résultats : "Nous prévoyons une amélioration de nos performances commerciales au cours du second semestre de l'exercice, à mesure que les conditions du marché s'améliorent et que nous continuons à saisir une série d'opportunités de croissance. Pour soutenir notre stratégie de croissance à travers le cycle, nous continuons à nous concentrer sur la productivité et à faire des investissements ciblés dans notre personnel, nos installations de production et notre pipeline de nouveaux produits".

----------

discoverIE a déclaré qu'elle était en bonne voie pour réaliser des bénéfices sous-jacents pour l'ensemble de l'année conformes aux attentes du conseil d'administration, dans une mise à jour commerciale portant sur les quatre mois se terminant le 31 janvier. Le fabricant et concepteur d'électronique personnalisée basé à Guildford, dans le Surrey, a indiqué que les commandes au cours de la période ont augmenté de 3 % d'une année sur l'autre. Il s'agit de la première croissance des commandes depuis le trimestre se terminant en septembre 2022, a noté discoverIE. Pour ce qui est de l'avenir, l'entreprise a déclaré "Avec une stratégie claire axée sur une croissance internationale structurelle et durable, une base de clients diversifiée, un carnet de commandes sain et un pipeline record de gains de conception et d'opportunités d'acquisition, le groupe dispose d'un modèle d'entreprise résilient qui, malgré des conditions de marché variées, est bien positionné pour réaliser de nouveaux progrès satisfaisants sur ses priorités clés."

----------

AUTRES ENTREPRISES

----------

Character Group a déclaré qu'il rachèterait jusqu'à 1,0 million de livres sterling d'actions. Il a déclaré que cela faisait partie de sa stratégie de rachat d'actions "lorsque cela est jugé approprié". Le fabricant de jouets, de jeux et de cadeaux basé dans le Surrey, en Angleterre, a ajouté qu'il avait désigné son courtier commun, Panmure Gordon (UK) Ltd, pour gérer le rachat. Le programme de rachat peut être étendu ultérieurement par accord entre la société et Panmure Gordon.

----------

Par Sophie Rose, journaliste senior à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.